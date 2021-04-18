Как стать фермером, не выходя из городской квартиры

Пандемия обострила интерес граждан к сити-фермерству. На семью покупают климатический шкаф, в котором выращивают экологически чистые и полезные рукколу и базилик, салаты и микрозелень. Для продажи фермеры арендуют в городах заброшенные склады, оборудуют их роботами и дронами, привлекают деньги венчурных фондов. Но пока такой бизнес приносит разве что удовольствие и пользу для здоровья. Стоимость электричества, которое нужно для подсветки растений, занимает 60% в себестоимости зелени.

При желании превратить в ферму можно даже небоскреб, но не всегда эти усилия окупаются. Фото: rosshelen / istock

У Алексея Пасхи из Истры Московской области небольшая ферма. В отдельном помещении он выращивает микрозелень и съедобные цветы (200 боксов в месяц). Началось все четыре года назад - сначала просто для семьи, потом появились первые клиенты. Продают в "хореку" (гостиницы, рестораны). По профессии Алексей программист. И говорит, что в сити-фермерстве много его коллег - уж очень технологичен процесс. Полив, свет - все это делается на IT-платформах. Фермер говорит, что оборудование собирал сам. Иначе начальные вложения оказались бы в разы больше. И все равно основной доход ему приносит его профессия. А сити-фермерство - для удовольствия, здоровья и небольшого заработка. Расширять бизнес он не планирует.

Тогда потребуется привлекать дополнительные руки. А такую тонкую работу Пасхи никому не доверяет.

Но большие сити-фермы в России тоже есть. Например, iFarm начинала в 2017 году с 10 человек, одного биовегетария в Новосибирске на 40 кв. м, небольшой экспериментальной вертикальной фермы на пять культур. Теперь в компании работает 93 человека, открыт шоу-рум в Финляндии, офис в Нидерландах, вертикальная ферма в Иркутске, две очереди салатного завода в Москве, новая большая лаборатория для овощей, ягод и цветов в Новосибирске. По словам основателя школы сити-фермеров UrbaniEco Татьяны Дубовской, окупаемость средней фермы на 100 кв. метров составляет 2,5-3 года. Зависит от того, поставлять продукцию в ретейл или продавать самому. Во втором случае окупить вложения можно и через два года. А вложить в эти 100 кв. метров можно от 1,5 млн до 10 млн рублей. Дубовская знает проекты, в которых используются даже роботы и дроны. В несколько перспективных проектов вложены средства венчурных фондов.

Купить же просто для себя в дом климатическую камеру или грядку вообще не проблема. Шкаф российского производства стоит от 60 тыс. рублей, канадский дороже - 900 тыс. рублей. А настольная грядка обойдется в 10 тыс. рублей. Она утверждает, что так можно выращивать практически все - от банальной рукколы до мини-арбузов или дынь. Пару лет назад была мода на проростки пшеницы, сейчас - на микрозелень. И спрос на такую продукцию определенно растет. Дубовская уверена, что за сити-фермерством будущее.

Рост и перспективы сити-фермерства в России неочевидны: у нас нет дефицита сельхозземель, не согласен старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. Также достаточно сложно получить продукцию с рыночной себестоимостью, в данный момент это больше относится к узконишевым экспериментам, считает он.

Основная проблема бизнеса заключается в дорогом электричестве. Оно занимает около 60% в себестоимости производства, говорит председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. Поэтому выращивать можно только высокомаржинальную продукцию - например, базилик или рукколу. Продукция сити-ферм будет востребована в отдаленных регионах вроде Норильска, Сыктывкара или Воркуты - где доставить дороже, чем вырастить на ферме.

Сити-фермером стать не так дорого: настольная грядка стоит 10 тысяч рублей

Так, основными источниками дохода iFarm являются не сами фермы, а платежи от клиентов за использование IT-платформы Growtune для управления вертикальными фермами, а также за поставку расходных материалов для вертикальных ферм (горшочки, субстрат, удобрения, семена), рассказала коммерческий директор iFarm компании Майя Городова.

"В долгосрочной перспективе городские фермы, став массовым явлением, позволят сократить логистику от производителей до основных потребителей овощной продукции и зеленых культур, а также расширят возможности занятия сельским хозяйством для широкого круга граждан. Перспективным направлением вертикальные фермы также являются для заведений общественного питания", - считают в минсельхозе. Но пока проекты сити-фермерства носят точечный и экспериментальный характер. Это связано с уровнем развития технологий в сфере, которые еще массово не внедряются в промпроизводство.