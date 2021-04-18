Майами примет этап "Формулы-1" в 2022 году

Этап чемпионата мира по автогонкам в "Формуле-1" в 2022 году пройдет в Майами. Об этом сообщает пресс-служба организации. Договор о проведении гонки подписан на срок 10 лет.

Протяженность круга составит 5,41 км, спортсменов ожидают 19 поворотов, а максимальная скорость должна достигать 320 км/ч. Трасса будет проложена вокруг комплекса Hard Rock Stadium в районе Майами-Гарденз.

"Рады сообщить о том, что начиная с 2022 года гонки "Формулы-1" будут проходить в Майами. Для нас США - ключевой рынок", - заявил исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали.

Он добавил, что рост интереса к гонкам в США вселяет оптимизм, а также пообещал необычайное шоу для зрителей.