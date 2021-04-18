Макрон рассказал, кто из туристов сможет приехать во Францию этим летом

Президент Франции Эмманюэль Макрон прогнозирует, что некоторые туристы вернутся в Париж этим летом, если они прошли вакцинацию или получили отрицательный результат тестирования на коронавирус.

"Мы разрабатываем сертификат для облегчения поездок после этих ограничений с тестированием и вакцинацией", - сказал Макрон в интервью, которое было показано в воскресенье в программе CBS News "Лицом к нации".

Согласно новым ограничениям, путешественники должны предоставить адрес, по которому они планируют соблюдать 10-дневный период карантина, а полиция будет посещать и штрафовать тех, кто нарушает правила, сообщает Associated Press. Наряду с обязательным карантином Франция потребует более строгого тестирования на коронавирус. Иностранцы должны предъявить доказательство отрицательного результата теста ПЦР, проведенного менее чем за 36 часов вместо 72 часов до посадки на рейс, или отрицательного теста на антиген менее чем за 24 часа.

Макрон также пояснил, что французское правительство готовится ввести жесткие новые ограничения на въезд для путешественников из четырех стран - Аргентины, Чили, Южной Африки и Бразилии - в надежде не допустить появления особо заразных вариантов вируса. В субботу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что количество стран в списке может вырасти. Франция ранее приостановила все полеты из Бразилии.

Франция в субботу сообщила о гибели 100 тысяч человек в результате пандемии COVID-19. По словам министра здравоохранения Оливье Верана, вариант, впервые выявленный в Англии, распространился на континентальную Европу и в настоящее время является причиной около 80% случаев заражения вирусом во Франции.