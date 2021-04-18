Новости

Макрон рассказал, кто из туристов сможет приехать во Францию этим летом 23:32
В Турции зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки 23:04
В Техасе неизвестный открыл стрельбу в жилом доме 22:51
ФСБ показала видео разговора Федуты и Зенковича об устранении Лукашенко 22:34
Тедеско извинился за разгромное поражение от "Уфы" 21:46
Федун прокомментировал разгром от "Уфы" в день рождения "Спартака" 21:34
Анна Кузнецова вылетела в Сирию за российскими детьми 21:29
В Минобороны РФ сообщили о 383 военнослужащих с COVID-19 20:55
Американские ученые назвали три стадии старения человека 20:47
США пообещали подходить к вызовам с позиции силы 20:42
В Госдепе США отвергли причастность к сговору убийства Лукашенко 20:36
В УЕФА назвали Суперлигу циничным проектом 20:35
Боттас показал Расселу неприличный жест после аварии в "Формуле-1" 20:17
Российский пилот Константин Терещенко дебютировал в новой серии 20:08
Посла Чехии вызвали в МИД РФ 19:49
В Telegram появятся магазины с продажей товаров в каналах и чатах 19:07
Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Мазепин добрался до финиша 18:44
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте, пострадали 109 человек 18:36
"Чернобыль" возглавил российский кинопрокат 18:24
"Аталанта" обыграла "Ювентус" в чемпионате Италии 18:05
Синод РПЦ реорганизовал Московскую епархию 17:55
Гонка "Формулы-1" в Имоле прервана из-за аварии 17:46
Николич может покинуть "Локомотив" из-за разногласий с руководством 17:19
Совбез Беларуси заявил о постоянных военных учениях стран ЕС у границ республики 17:05
Молдавские социалисты потребовали отставки президента Санду 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как будем отдыхать на майские праздники
Как будем отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
18.04.2021 23:32
Рубрика: В мире

Макрон рассказал, кто из туристов сможет приехать во Францию этим летом

Текст: Максим Макарычев

Президент Франции Эмманюэль Макрон прогнозирует, что некоторые туристы вернутся в Париж этим летом, если они прошли вакцинацию или получили отрицательный результат тестирования на коронавирус.

Фото: Геннадий Аносов
На международных авиалиниях хотят ввести цифровой паспорт вакцинации

"Мы разрабатываем сертификат для облегчения поездок после этих ограничений с тестированием и вакцинацией", - сказал Макрон в интервью, которое было показано в воскресенье в программе CBS News "Лицом к нации".

Согласно новым ограничениям, путешественники должны предоставить адрес, по которому они планируют соблюдать 10-дневный период карантина, а полиция будет посещать и штрафовать тех, кто нарушает правила, сообщает Associated Press. Наряду с обязательным карантином Франция потребует более строгого тестирования на коронавирус. Иностранцы должны предъявить доказательство отрицательного результата теста ПЦР, проведенного менее чем за 36 часов вместо 72 часов до посадки на рейс, или отрицательного теста на антиген менее чем за 24 часа.

Макрон также пояснил, что французское правительство готовится ввести жесткие новые ограничения на въезд для путешественников из четырех стран - Аргентины, Чили, Южной Африки и Бразилии - в надежде не допустить появления особо заразных вариантов вируса. В субботу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что количество стран в списке может вырасти. Франция ранее приостановила все полеты из Бразилии.

Франция в субботу сообщила о гибели 100 тысяч человек в результате пандемии COVID-19. По словам министра здравоохранения Оливье Верана, вариант, впервые выявленный в Англии, распространился на континентальную Европу и в настоящее время является причиной около 80% случаев заражения вирусом во Франции.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Москва высылает 20 чешских дипломатов
Россия примет решение о выходе из проекта МКС после обследования станции
Впервые в истории Беларуси возбуждено дело о захвате власти
Песков рассказал о любви Путина к Сибири
ВОЗ: Рост случаев коронавируса в мире вызывает тревогу
МИД РФ: Россия хочет отношений с США на взаимовыгодной основе
США выбрали дату вывода своих войск из Афганистана