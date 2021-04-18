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18.04.2021 19:55
Рубрика: Власть

Души оказались живыми

Текст: Андрей Максимов (писатель, телеведущий, режиссер)
Российская газета - Федеральный выпуск № 83(8434)
Премьера "Мертвых душ" в Малом театре. Замечали? Есть просто театры - их большинство. А есть театры, превратившиеся в жанр. Например "Ленком Марка Захарова" - театральный жанр. Как и "Таганка Любимова", и Театр Фоменко, и, конечно, БДТ Товстоногова.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Что такое театр-жанр? Свой довольно жесткий стиль, проторенный путь к сердцу зрителя, неожиданности на котором, конечно, встречаются, но всегда - в рамках жанра.

Фото: Елена Лапина / Театр им. Моссовета
Андрей Максимов представит спектакль по Мережковскому в Театре Моссовета

Сегодня театральным балом правит эклектика, и театры-жанры обозначить очень трудно. Малый, который, безусловно, театр-жанр, высится исполином. Юрий Мефодьевич Соломин внимательно следит за тем, чтобы рамки жанра сохранялись. Что за рамки? Актерский театр, в котором режиссеру предлагается умереть в актере: особые режиссерские "выверты" не приветствуются. Преимущественно классическая драматургия, а если и современная - то связанная с историей. Имперское богатство, как правило, реалистических декораций. В то время как во многих театрах само словосочетание "русский психологический театр" сегодня воспринимается едва ли не как ругательное, Малый театр смело и однозначно проповедует именно это. И - что важно - всегда находит своего зрителя. Какие бы трудные времена ни стояли на дворе, во всех залах Малого - всегда аншлаг.

В жанре "Малый театр" выбор "Мертвых душ" идеален. Инсценировка Михаила Булгакова, надо признать, довольно скучная: глубины романа в ней быть не может, действия и интриги нет. Все рассчитано на то, чтобы зритель восторгался знаменитыми мхатовскими актерами, для которых инсценировка писалась.

Постановка Малым театром "Мертвых душ" абсолютно предсказуема: это будет спектакль про вечную российскую тоску и отчаяние, про то, как невозможно на Руси человеку деятельному и активному, короче говоря: про птицу-тройку, которая несется неизвестно куда.

"Мертвые души" в Малом театре тоже на любителя. На любителя актерского театра

Постановщик спектакля А.В. Дубровский эти ожидания воплотил сполна. В очень красивых и очень богатых декорациях М.П. Утробиной мечется Чичиков, ходят два русских мужика, воплощающих российскую тоску, в финале под песню "Это Родина моя" нам рассказывают про птицу-тройку. Все в традициях Малого театра правильно и классично.

И - замечательные актеры, которые, играя знакомых персонажей, делают вещь удивительную: в каждом из своих героев ищут правду. Понимаете? Нам еще в школе внушали, что мертвые души - это помещики. Дубровский с актерами решили: помещики - не просто живые, но трагические души.

Плюшкин В.И. Бочкарева страдает из-за смерти жены. Вся его тяга к накопительству - не более чем желание хоть как-то приспособиться к изнурительной жизни. Он не жадина, не хапуга, но человек, дико уставший от этой жизни. Человек страдающий.

У Б.Г. Невзорова Собакевич не грубый солдафон, как мы привыкли, но трогательный человек, тоскующий по умершим крестьянам. Трогательный Собакевич, сооружающий кресты на могилах крепостных, - не просто удивительный ход, но открытие для нас героя, которого мы, казалось бы, знали со школы.

Абсолютно неожидан А.В. Клюквин в роли Манилова. Он не прожектер, как, опять же, привычно, а просто красавец, обожающий жизнь. В отличие от тоскующих и печальных Плюшкина и Собакевича, Манилов - тот, кто принимает жизнь, ждет от нее только добра.

Максимов: Спектакль "Лес" - серьезное высказывание театра

Своя правда есть и у Коробочки - в ее абсолютном непроглядном одиночестве. И.В. Муравьева играет вроде бы смешно. Но за ее стеснительной улыбкой встает трагическая судьба действительно одинокой, покинутой, с трудом преодолевающей эту жизнь женщины. Блистателен В.А. Низовой в роли Ноздрева. Он играет воплощенное хамство. Возникает ниоткуда, исчезает никуда. Улыбается, врет, вспоминает, злится - все не по-доброму, все по-хамски.

Что сделали знаменитые актеры Малого театра во главе с режиссером? Открыли нам старых знакомцев с новой стороны. Кому интересен театр как место знакомства с людьми, тому ожившие мертвые души придутся по вкусу. Кто любит в театре закрученный сюжет и море самодостаточной режиссерской фантазии, тем не сюда.

Актеры, о которых я говорю, плохо играть не умеют. Как и Вл. Б. Носик (в роли Губернатора), А.И. Охлупина ( роли Губернаторши), да все, кто занят в постановке. "Мертвые души" в Малом театре - это школа актерской игры, пир актерской игры.

И, наконец, Чичиков в виртуозном исполнении А.Е. Фаддеева. В этом Чичикове удивительным образом соединяются изворотливость и лживость Хлестакова с четкостью и силой Городничего. Так бы я сказал, вспомнив других великих персонажей Гоголя. Чичиков Фаддеева разный и разнообразный, поэтому за ним интересно следить.

Какие бы трудные времена ни стояли на дворе, во всех залах Малого — всегда аншлаг

Классику сегодня ставят много и охотно. Как правило, классическая пьеса служит для режиссера поводом продемонстрировать собственную фантазию. Принцип такой: если все ставят так - я поставлю эдак. За чем следить тут зрителю? За фантазиями режиссера. Кому нравится - кому нет. На любителя.

"Мертвые души" в Малом театре тоже на любителя. Но на другого. На любителя актерского театра. На того, кому интересно смотреть на театральных звезд. На того, кто относится к театру как к университету познания людей.

Если кому-то - вдруг? - интересно понять, что такое жанр "Малый театр", ему надо посмотреть "Мертвые души" А.В. Дубровского. Имперская мощь и богатство, соединенные с виртуозной актерской игрой в традициях русского психологического театра. Режиссер, растворившийся в актерах. Актеры, приглашающие зрителя к познанию.

Такой театр.

Власть Позиция Колонка Андрея Максимова

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