МИД РФ выразил протест Праге после объявления о высылке дипломатов

Москва примет ответные меры в адрес Чехии в связи с высылкой российских дипломатов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипломатического ведомства.
"Выражаем чешским властям решительный протест. Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами", - заявили в российском МИД.
В ведомстве добавили, что своими действиями Чехия стремится угодить США. "Нельзя не видеть также американский след", - уточняется в заявлении.
Ранее глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил о решении Праги выслать 18 сотрудников посольства РФ. Они, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки.