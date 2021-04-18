МИД РФ выразил протест Праге после объявления о высылке дипломатов

"Выражаем чешским властям решительный протест. Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами", - заявили в российском МИД.

В ведомстве добавили, что своими действиями Чехия стремится угодить США. "Нельзя не видеть также американский след", - уточняется в заявлении.

Ранее глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил о решении Праги выслать 18 сотрудников посольства РФ. Они, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки.