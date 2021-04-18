Михаил Мишустин представил Беларуси предложения по интеграции

На этой неделе, 22 апреля состоится встреча президентов России и Беларуси. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят вопросы интеграции и двусторонние проекты. Одним из важных этапов подготовки этой встречи стал визит в Минск премьер-министра России Михаила Мишустина в минувшую пятницу.

На встрече с президентом Беларуси Александр Лукашенко напомнил Мишустину, что договорился с российским лидером о "графике работы по многим вопросам". В Москву Лукашенко приедет 22 апреля. По его словам, "это будет серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем".

Михаил Мишустин подчеркнул, что стороны рассмотрят вопрос интеграции своих систем, дав при этом высокие оценки коллегам таможенной и налоговой служб Беларуси. "Наши системы, поскольку они взаимодействуют в постоянном режиме, должны быть интегрированы", - считает глава правительства России.

"Но что такое интеграция? Это, конечно, в пользу нашего Союзного государства выгоды, а ни в коем случае не какие-то поглощения, - подчеркнул Мишустин. - Мы так это и видим. И попробовали рассмотреть возможности этой интеграции на основе лучших технологий, которые предлагают и белорусская сторона, и российская". Двустороннему сотрудничеству серьезно помешала пандемия коронавируса, но постепенно странам удается справляться с заболеванием. "Конечно, есть еще много вопросов. Наши медики предупреждают и о рисках, которые могут быть в различных вариациях штаммов, - заметил российский премьер, - но совместные меры, я надеюсь, приведут нас к тому, чтобы мы защитились от этого вируса".

Торгово-экономическое сотрудничество стран снова развивается. "Уже чуть лучше стал наш взаимный товарооборот, который снизился в период пиковой пандемии, - примерно у нас 29,5 миллиарда долларов", - сказал Мишустин в ходе межправительственных переговоров. Он надеется, что в ближайшее время тенденция будет переломлена и удастся нарастить торговый оборот.

По мере нормализации эпидемиологической ситуации восстанавливается транспортное сообщение. В конце апреля между Москвой и Минском начнет курсировать "Ласточка". "Мы собираемся в ближайшее время восстановить железнодорожное сообщение и с Сочи: в Минск также будет ходить ежедневный скоростной поезд. Надеюсь, что и авиасообщение потихоньку будет восстанавливаться до тех объемов перевозок, пассажиропотоков и грузопотоков, которые были до пандемии", - заявил Мишустин.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко считает, что активному восстановлению сотрудничества мешают ограничения для движения через границу. На первом этапе, предложил он, можно продумать свободное перемещение в деловых целях: "Это придаст дополнительный импульс межрегиональным отношениям и послужит хорошим сигналом деловому сообществу по развитию сотрудничества".

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Но приоритетом для Минска остается экономическая интеграция. Эксперты, напомнил Головченко, подготовили пакет предложений, формально он имеет высокую степень готовности, но остаются вопросы, "по которым пока не достигнут консенсус в сущностном плане".

"В основном это вопросы, которые имеют практическую значимость для выравнивания условий деятельности, хозяйствования наших экономических агентов, - пояснил глава белорусского правительства.