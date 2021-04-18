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18.04.2021 19:05
Рубрика: Власть

Отцы и наследники

Минюст предложил расширить круг тех, кто вправе оспаривать отцовство
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 83(8434)
Наследники состоятельных мужчин получат возможность избавляться - исключительно юридическими методами - от самозваной родни, претендующей на богатство. Министерство юстиции России подготовило поправки в Семейный кодекс, расширяющие круг лиц, которые вправе подавать в суды иски об оспаривании отцовства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стать ребенком богатого человека - это все равно что сорвать джекпот. Но когда на кону большие деньги, велик риск жульничества. Об этом знают не только владельцы казино, но и родственники пожилых миллионеров. Немало людей со стороны стремятся всеми правдами и неправдами войти в семью, чтобы поучаствовать в разделе наследства. Если "правдами" не получается, некоторые предприимчивые мамы пытаются приписать богатому мужчине своего ребенка. Расчет на то, чтобы богатый "папа", попав в свидетельство о рождении, уже не смог отвертеться.

Фото: iStock
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Когда в жилах ребенка, пусть и непризнанного, действительно течет кровь богатого отца, законной родне придется смириться. Как бы их это ни раздражало. Но когда ребенок совершенно чужой биологически, что делать?

Закон сегодня не позволяет обратиться в суд для защиты своих интересов наследнику мужчины, который записан в качестве отца ребенка с нарушением закона, например, на основании подложных документов. Подать такой иск может либо лично тот, кто записан за глаза в отцы, либо настоящий отец, не попавший в свидетельство о рождении. Либо сам ребенок по достижении совершеннолетия. Либо опекун ребенка. Либо опекун фальшивого отца, если такой отец признан недееспособным. То есть - всего пять ситуаций. И все. Расстроенных наследников в списке нет. В зоне риска, конечно, не только очень богатые семьи, но и любые. Когда у главы семейства есть хоть что-то ценное. Скажем, большая квартира в центре города. Или прекрасная дача с садом. Или дорогая машина. И т.п.

В ситуацию, когда приходится делиться наследством с новоявленной сестрой, попала одна из жительниц Барнаула. Ее отец умер в 2017 году. И тут появилась женщина, утверждавшая, что у нее от покойного внебрачная дочь. У законной родни возникли большие сомнения в том, что папа реально нагулял ребенка на стороне. Однако суды отказались проверять кровь ребенка, так как наследники не уполномочены протестовать. В итоге разбирательство дошло до Конституционного суда.

Запись об отце ребенка в ЗАГСе произведена на основании совместного заявления отца и матери ребенка, не состоящих в браке между собой. "Однако судебной почерковедческой экспертизой, проведенной в ходе судебного разбирательства дела, установлено, что подпись отца на заявлении и в записи акта об установлении отцовства выполнена не им самим, а другим лицом. От проведения судебной молекулярно-генетической экспертизы, а также повторной судебной почерковедческой экспертизы мать ребенка отказалась", - говорится в постановлении КС.

При этом материалы дела не позволяют утверждать, что мужчине, умершему в 2017 году, при жизни был известен факт его включения в запись о рождении спорной девочки. Одно дело, если бы он знал и признавал ребенка, и совсем другое, когда и сам мужчина был, как говорится, ни сном, ни духом, что, оказывается, ходит на сторону и плодит наследников.

Женщина подделала подпись "отца" ребенка на заявлении в ЗАГС, так что не ясно, был ли он в курсе 

КС признал положение, когда законная родня не может после смерти мужчины поспорить с самозваной, не соответствующей Основному Закону. Поэтому минюст подготовил проект поправок в Семейный кодекс.

"Законопроект предусматривает включение в число лиц, имеющих право оспорить отцовство в судебном порядке, также наследников лица, записанного отцом ребенка. При этом данное требование будет подлежать удовлетворению только в случае, если запись об отце была произведена на основании подложных документов", - сообщают в ведомстве.

Власть Работа власти Госуправление Общество Семья и дети Правительство Минюст

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