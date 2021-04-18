Минпромторг оценил эффект от "мусорной" реформы для ВВП

Валовый внутренней продукт России вырастет на 30%, если страна научится разумно обращаться со всеми видами отходов и перейдет к экономике замкнутого цикла. Об этом сказал директор Аналитического центра по внешней торговли Минпромторга Андрей Точин в ходе конференции "Переход к циклической экономике" Лиги переработчиков макулатуры в Нижнем Новгороде.

"Во всем мире приняты нормы и стандарты обращения с отходами, экологичности производства при реализации проектов, наши компании зачастую о них даже и не слышали, из-за этого мы просто пролетаем мимо, - объяснил Андрей Точин. - На этом страна теряет около 30% ВВП. Как следствие, сокращаются и рабочие места".

Национальные цели развития России предполагают, что к 2030-у году в стране будет создана устойчивая система по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающая сортировку всех 100% отходов, и снижение объема захоронения на полигонах вдвое. Более близкая цель установлена в нацпроекте "Экология": переработка 36% твердых коммунальных отходов к 2024 году. В прошлом году этот показатель составил 16,2%.

Переработка макулатуры, как и металлолома, - лидеры сферы обращения с отходами, отметил замглавы ППК "Российский экологический оператор" Алексей Макрушин. Повторно удается использовать около 62% бывшей в употреблении бумаги и до 80% металла, подсчитали в "Лиге переработчиков макулатуры". У стекла этот показатель составляет 24%, а у пластика - 5%. Участники рынка рассказали, что такой уровень сбора макулатуры удается поддерживать за счет сотрудничества с розничными магазинами и другими организациями, у которых в процессе работы образуется много картонной и бумажной тары.

"Спрос на продукцию целлюлозно-бумажных комбинатов за минувший год вырос кратно, - во время пандемии в стране стали использовать больше картонной упаковки, - добавил Алексей Макрушин. - Очень хорошо, что мы оседлали эту волну. Предприятия отрасли развиваются, мы видим, что им не хватает макулатуры. К тому же произошли структурные сдвиги в отрасли, изменилось соотношение спроса и предложения, комбинаты переходят с производства той же газетной бумаги, на которую спрос упал во всем мире, на производство упаковки".

Если для производства газетной бумаги можно использовать только первичные ресурсы, то для коробок больше подходит как раз макулатура. Ее можно использовать до шести раз, рассказали специалисты балахнинского АО "Волга", комбината, включенного Минпромторгом в список системообразующих компаний и у которого до недавнего времени основной специализацией была именно газетная бумага. Однако теперь здесь всерьез планируют со временем полностью перейти на изготовление картона, а значит, и на использование макулатуры вместо древесного сырья.

"Переработка макулатуры уже сформировала в России полноценную отрасль экономики, - уверен замглавы "Лиги переработчиков макулатуры Денис Кондратьев. - Наши 80 перерабатывающих заводов производят 2,87 млн тонн продукции, дают работу для 35 тысяч человек и отчисляют в бюджеты 22,5 млрд рублей за год. Нам удалось приблизить наш сектор лесопромышленного комплекса к экономике замкнутого цикла. Хотя увеличить долю от 0% до 5% намного проще, чем от наших 62% до 67%. Здесь нам нужна помощь государства, в том числе в рамках перераспределения средств расширенной ответственности производителей и направлении экологического сбора утилизатором бумажных отходов."

Перевод всех отраслей российской экономики, где образуется много вторичного сырья, к экономике замкнутого цикла может добавить России до 30% ВВП, создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в бюджет, считают в Минпромторге.

"Экономика замкнутого цикла предполагает, что вторичный оборот ресурсов будет учитываться и при разработке продуктов, и при их утилизации, - отметил Денис Кондратьев. - Сама по себе бумажная одноразовая посуда стоит дороже пластиковой, однако с учетом ее шестикратного оборота в качестве вторсырья стоимость снижается получается ниже, чем у аналогов, которым необходима дорогостоящая и трудоемкая утилизация".

Необходимые условия для развития вторичного оборота материальных ресурсов будут созданы после вступления в силу концепции расширенной ответственности производителей, полагает депутат Госдумы Александр Фокин. Кроме того, по его словам, в парламенте готовится рассмотрение еще нескольких законопроектов, которые создадут дополнительные стимулы для вовлечения бывших в употреблении материальных ресурсов во вторичный оборот. Это создаст дополнительные возможности для увеличения отечественного производства и создания новых рабочих мест.