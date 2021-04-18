Мишустин выделил 2 млрд руб на поддержку птицеводства и рыбного хозяйства

Птицеводческие предприятия и рыбохозяйственные комплексы получат более двух миллиардов рублей из резервного фонда. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Так, на поддержку птицеводческих предприятий из резервного фонда выделят 1 млрд рублей. Средства направят на расширение программы выдачи льготных краткосрочных агрокредитов, сообщается на сайте правительства.

"Рассчитываем, что такие меры помогут сбалансировать спрос и предложение на этом рынке, а также будут способствовать стабилизации цен на социально значимые продукты", - ранее в ходе заседания правительства отметил Мишустин.

Также подписано распоряжение о выделении 1,02 млрд рублей на нужды рыбохозяйственного комплекса. Из этой суммы 490 млн пойдет на проведение экспедиций по уточнению запасов водных биологических ресурсов, 200 млн - на ремонт учебных парусников "Седов" и "Крузенштерн", 45 млн - на капремонт научно-исследовательского судна "Профессор Леванидов".