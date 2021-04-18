Москва закроет границы для американских авторов антироссийского курса

Россия запретит въезд в страну восьмерым действующим и бывшим чиновникам администрации США. Кроме того, американскому послу в Москве Джону Салливану рекомендовано отправиться для консультаций в Вашингтон. Об этом дипломату сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, рассказавший об ответе России на очередную эскалацию санкционной войны со стороны администрации США.

В заявлении МИД России поясняется, что восьмерым американским деятелям бессрочно запрещен въезд в Россию в связи с "их причастностью к реализации антироссийского курса". Из них шестеро - действующие чиновники администрации США: Мэррик Гарланд (генпрокурор), Майкл Карвахаль (директор Федерального бюро тюрем), Алехандро Майоркас (министр внутренней безопасности), Сьюзан Райс (советник президента по внутренней политике), Кристофер Рэй (директор ФБР), Эврил Хейнс (директор Нацразведки).

Кроме того, российская граница закрыта для Джона Болтона, работавшего советником по нацбезопасности у Дональда Трампа, и Роберта Вулси - экс-директора ЦРУ. На Смоленской площади пояснили, что в этот раз решили "отойти от обычной практики не "подсвечивать" публично" контрмеры России из-за "беспрецедентного характера" осложнений в двусторонних отношениях. Кроме того, послу США в России Джону Салливану рекомендовано отправиться для консультаций в Вашингтон. "Из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций", - пояснили в МИД Рoссии. Напомним, после оскорблений в адрес России и ее руководства, которые Байден сделал в телеинтервью в середине марта, посол РФ в США Анатолий Антонов был приглашен на консультации в Москву, чего в двусторонних отношениях не случалось почти три десятка лет. Антонов находится в Москве уже почти месяц, и, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сроки его возвращения "зависят от решения главы государства".

Этим контрмеры не ограничиваются. Дипмиссиям США запретят нанимать административно-технических работников из числа граждан РФ и третьих стран. Москва откажется от безлимитной выдачи виз для сотрудников американских госведомств, направляемых в короткие командировки в диппредставительства в России. Теперь их число сведут к минимуму - до 10 в год. Из-за "систематических нарушений" дипломатами США правил поездок по России денонсирован меморандум об уведомительном порядке таких поездок. На Смоленской площади также объявили о планах прекратить работу в РФ американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим госструктурам США. При этом Россия воздержалась от каких-либо рестрикций против американского бизнеса. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что такие меры "держат про запас". Он также выразил мнение, что санкции Вашингтона "по плечу нашей экономике". В МИД подчеркнули, что "хотели бы избежать дальнейшей эскалации" и "готовы к спокойному и профессиональному диалогу", на что на словах намекал и президент США Джозеф Байден. Пока же эти слова делами не подтверждаются, поэтому "ни одна санкционная "волна" безнаказанной не останется". На тот случай, если Вашингтон и далее продолжит санкционную войну, в МИД России пригрозили дальнейшими контрмерами, включая снижение численности диппредставительств США на 150 человек.

Увы, сложно сомневаться в том, что Вашингтон продолжит такую свою политику и дальше. Несмотря на то что Джозеф Байден попытался сгладить антироссийский выпад примиряющей речью, практика последних лет показывает: любой конструктив в двусторонних отношениях США оставляют на уровне слов, зато спираль санкций исправно наматывает витки. Так, агентство Bloomberg уже сообщило, что администрация Байдена может расширить санкции против долговых ценных бумаг России и на вторичный рынок. За себя говорит и подписанный Байденом исполнительный указ.

Перечень оснований, по которым он теперь может вводить санкции против России, столь широк и столь размыт, что, по мнению многих экспертов, дает Байдену возможность не заморачиваться предлогами, а ужесточать рестрикции, когда вздумает. Например, поводом для новых санкций считаются действия России, которые "подрывают мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, их союзников или партнеров". Бездоказательные нападки такого рода в адрес Москвы летят едва не каждый день.

Указ Байдена пополнил и без того пухлую стопку законов, которые американские законодатели наплодили в последние годы в качестве фундамента для введения санкций против России под самыми разными предлогами. Большинство таких законов требуют от администрации периодически расширять ограничения, фактически являясь двигателем для новых оборотов санкционного колеса. В письме конгрессу Байден назвал Россию "необыкновенной и чрезвычайной угрозой нацбезопасности" США и в который раз за последние годы ввел так называемый режим чрезвычайной ситуации, как раз дающий ему полномочия по введению санкций.

В МИД подчеркнули, что "хотели бы избежать дальнейшей эскалации" и "готовы к спокойному и профессиональному диалогу"

Примечательно, что администрация Байдена намерена добиваться, чтобы за издержки и потери от ее антироссийского курса несли не только сами американцы, но и их союзники. Об этом прямо заявила кандидат на пост замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в сенате. Она также пообещала в случае утверждения ее кандидатуры добиваться дальнейшей реализации положений закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), в том числе предусматривающего санкции против России. Все это обнадеживающих сигналов не дает. При этом эксперты портала axios.com указывают, что годы санкционной войны против России так и не повлияли на ее внешнюю политику. "Мало оснований полагать, что новый санкционный пакет против России как-либо изменит поведение или расчет российского руководства", - заключают авторы статьи.