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18.04.2021 20:55
Рубрика: Общество

Отходное место

Мусор собираются возвращать обратно в товарооборот
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 83(8434)
Россия должна получать максимальный доход от использования твердых коммунальных отходов, а сами отходы надо рассматривать как сырьевую базу. Об этом заявил глава минприроды Александр Козлов во время посещения нового экотехнопарка "Тула".

"Переход к экономике "замкнутого цикла", при которой отходы перерабатываются и используются как ресурс при производстве новой продукции - это то, к чему мы стремимся на территории всей страны, - сказал министр. - То есть твердые коммунальные отходы нужно рассматривать как сырьевую базу, которую не нужно уничтожать и сжигать, а ее необходимо перерабатывать и возвращать в товарооборот".

Минпромторг оценил эффект от "мусорной" реформы для ВВП

По словам Александра Козлова, такой подход должен привести к максимальной экономической и экологической эффективности экономики России. Кроме того, необходимо заниматься ликвидацией объектов накопленного вреда. А занятые ими земли нужно рекультивировать, сказал глава минприроды. "По результатам только предварительной инвентаризации мы насчитали 1749 таких объектов на территории нашей страны, - подчеркнул министр. - Дальше нам предстоит оценить их воздействие на здоровье человека. Это будем делать совместно с Роспотребнадзором, соответствующее поручение президента уже есть". Ликвидация объектов накопленного вреда за счет федерального бюджета предусмотрена национальным проектом "Экология".

Если страна научится разумно обращаться со всеми видами отходов и перейдет к экономике замкнутого цикла, валовый внутренний продукт России вырастет на 30%, отметил директор Аналитического центра по внешней торговле минпромторга Андрей Точин на конференции Лиги переработчиков макулатуры. "Во всем мире приняты нормы и стандарты обращения с отходами, экологичности производства при реализации проектов. Наши компании зачастую о них даже и не слышали", - сказал Точин.

Национальные цели развития России предполагают, что к 2030 году в стране будет создана устойчивая система по обращению с отходами, обеспечивающая сортировку всех отходов и снижение объема захоронения на полигонах вдвое. Более близкая цель установлена в нацпроекте "Экология": переработка 36% твердых коммунальных отходов к 2024 году. В прошлом году этот показатель составил 16,2%.

Переработка макулатуры, как и металлолома, - лидеры сферы обращения с отходами, отметил замглавы ППК "Российский экологический оператор" Алексей Макрушин. Повторно удается использовать около 62% бывшей в употреблении бумаги и до 80% металла, подсчитали в Лиге переработчиков макулатуры. У стекла этот показатель составляет 24%, а у пластика - 5%. Участники рынка рассказали, что такой уровень сбора макулатуры удается поддерживать за счет сотрудничества с розничными магазинами и другими организациями, у которых образуется много бумажной тары.

Общество Экология "Мусорная" реформа

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