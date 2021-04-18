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18.04.2021 20:24
Рубрика: В мире

Без Кастро

На Кубе произошел "транзит" власти
Текст: Сергей Новиков ("Российская газета", Гавана)
Российская газета - Федеральный выпуск № 83(8434)
Рауль Кастро ушел с поста первого секретаря Компартии Кубы, передав всю власть в стране президенту, которому предстоит продолжить начатые реформы и попытаться вывести страну из социально-экономического кризиса.
Уход Рауля Кастро с должности первого секретаря Компартии подводит черту под 60-летним правлением братьев Кастро. Фото: Reuters Уход Рауля Кастро с должности первого секретаря Компартии подводит черту под 60-летним правлением братьев Кастро. Фото: Reuters
Уход Рауля Кастро с должности первого секретаря Компартии подводит черту под 60-летним правлением братьев Кастро. Фото: Reuters

В Гаване завершается ставший без преувеличения эпохальным VIII Съезд Компартии Кубы, на котором, собственно, и произошло ожидаемое, но от этого не менее удивительное событие: Рауль Кастро объявил о том, что покидает должность первого секретаря ЦК. Таким образом, кончается более чем 60-летнее правление братьев Кастро, под предводительством старшего из которых - Фиделя - и был создан этот казавшийся в середине XX века авантюрным и безнадежным проект под названием "кубинская революция".

Фото: Adalberto Roque/AP
В Гаване начинается VIII Съезд Компартии Кубы

Но проект, несмотря на все потрясения и беспрецедентное внешнее давление, оказался, как продемонстрировала история, не просто жизнеспособным, но даже пережившим своего создателя. Сам Рауль Кастро долгое время оставался на вторых ролях в тени своего брата, почти на протяжении полувека возглавляя кубинские вооруженные силы. Официально же первым секретарем ЦК Рауль стал 10 лет назад, в 2011 году, хотя на высшую государственную должность председателя Госсовета был избран еще за три года до этого.

Рауль Кастро, а вместе с ним и целое поколение, символом которого он и является, уходит на заслуженный отдых. Помимо всего прочего, Кастро удалось сделать то, что далеко не всегда удается сделать руководителям глубоко централизованных и зависящих от национального лидера государств: он сумел успешно обеспечить преемственность выбранного курса. При этом задача у него была, пожалуй, сложнее, чем в свое время у Фиделя: у Рауля уже не было такого брата-преемника, которому он мог бы безоговорочно доверять. Теперь же судьба проекта братьев Кастро остается в руках нынешнего президента Диаса-Канеля, воспитанника созданной ими же революции, и он пока, судя по всему, оправдывает возложенные на него ожидания.

В мире Северная и Центральная Америка Куба

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