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18.04.2021 06:52
Рубрика: Общество

Назван правильный способ приготовления яиц

Текст: Алексей Иванов

Наиболее полезны для здоровья вареные яйца, тогда как при их жарке сильно возрастает калорийность блюда, и поэтому такой способ приготовления излюбленного многими блюда можно считать самым вредным.

Фото: iStock
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Об этом пишет Daily Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS).

По данным специалистов, яйца - хороший выбор в качестве одной из составляющих здорового и сбалансированного питания, так как они содержат много витаминов и полезных микроэлементов. Несмотря на наличие в них холестерина, не существует какой-то единой нормы, какое количество яиц человек должен потреблять в день. Поэтому ограничивать этот продукт в рационе следует только в случае специальной рекомендации лечащего врача.

При этом эксперты NHS советуют не солить воду при варке яиц, а также с осторожностью относиться к яйцам всмятку. Последний способ приготовления стоит выбирать, если вы полностью уверены в качестве продукта, а также не имеете проблем с иммунитетом. В противном случае лучше сварить яйца вкрутую - чтобы и белок, и желток были твердыми. Это же относится и к ситуации, когда вы готовите не куриные, а перепелиные или утиные яйца.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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