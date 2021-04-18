Назван правильный способ приготовления яиц

Наиболее полезны для здоровья вареные яйца, тогда как при их жарке сильно возрастает калорийность блюда, и поэтому такой способ приготовления излюбленного многими блюда можно считать самым вредным.

Об этом пишет Daily Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS).

По данным специалистов, яйца - хороший выбор в качестве одной из составляющих здорового и сбалансированного питания, так как они содержат много витаминов и полезных микроэлементов. Несмотря на наличие в них холестерина, не существует какой-то единой нормы, какое количество яиц человек должен потреблять в день. Поэтому ограничивать этот продукт в рационе следует только в случае специальной рекомендации лечащего врача.

При этом эксперты NHS советуют не солить воду при варке яиц, а также с осторожностью относиться к яйцам всмятку. Последний способ приготовления стоит выбирать, если вы полностью уверены в качестве продукта, а также не имеете проблем с иммунитетом. В противном случае лучше сварить яйца вкрутую - чтобы и белок, и желток были твердыми. Это же относится и к ситуации, когда вы готовите не куриные, а перепелиные или утиные яйца.