Названо известное лекарство, которое опасно принимать самостоятельно

Использование различных препаратов без консультации у врача по совету знакомых или рекомендации из интернета недопустимо. При ошибке в выборе лекарства в лучшем случае его прием будет бессмысленным, в худшем - нанесет серьезный вред организму.

Одно из противопоказаний, на которое многие не всегда обращают внимание, - сопутствующие хронические заболевания.

Очень часто применяют по совету знакомых антибактериальные препараты, предупредил в беседе с агентством "Прайм" врач общей практики Али Вуада. По его словам, если пользоваться таким средством бесконтрольно, микробы, которые есть в нашем организме, приобретают определенную устойчивость к препарату.

"Такой подход очень опасен, поскольку может возникнуть мультирезистентность, и в дальнейшем лечить пациента будет попросту нечем", - отметил врач.

Стоит иметь в виду, что лекарства могут вызывать аллергические реакции. Распространена так называемая перекрестная аллергия. Так, имея аллергию на один антибиотик, вы можете купить препарат из соседней группы и получить аллергическую реакцию, предостерег специалист.