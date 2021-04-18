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18.04.2021 07:08
Рубрика: Общество

Названы продукты, разрушающие организм

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты выделяют ряд продуктов, которые наносят наибольший вред. Диетолог Елена Кален в своем Instagram перечислила "разрушающие организм" продукты. К ним, в частности, относятся сладкие напитки и конфеты, которые являются источником "пустых калорий", могут привести к ожирению, развитию диабета и жировой болезни печени.

Фото: iStock
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Также следует избегать сильно обжаренных продуктов. Они содержат вредные химические соединения, повышающие риск развития онкологических и сердечных заболеваний. А большое количество мяса может привести к возникновению ощущения боли или дискомфорта в животе, нарушению переваривания, избыточному газообразованию и метеоризму.

Разумеется, в перечень вредных продуктов вошел алкоголь. "Даже небольшое его количество в регулярном рационе связано с преждевременным старением, заболеваниями печени и сосудов. Алкоголь повышает риск развития диабета, гипертонии и панкреатита", - предупреждает диетолог.

Елена Кален рекомендует не злоупотреблять кофе. Хотя, по ее словам, у этого напитка есть определенные достоинства, чрезмерное его количество может привести к гипервозбудимости, нарушению работы нервной системы, тремору, учащенному сердцебиению и повышенному давлению.

По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

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