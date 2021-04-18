Самые привлекательные направления путешествий внутри России на майские праздники назвали участники опроса, проведенного аналитическим центром сервиса "Туту.ру".

Первое место занял маршрут Москва - Симферополь, сообщает RT. При этом за два года средний чек в этом направлении вырос на 4% - с 6378 рублей в 2019 году за перелет в одну сторону до 6618 рублей сейчас.

На втором месте маршрут Москва - Сочи, который за два года подешевел на 2% (с 6313 рублей в 2019 году до 6160 рублей в нынешнем). На третьем месте путешествия Москва - Краснодар. Перелеты туда также стали дешевле, причем сразу на 10%: средний чек снизился с 6374 рублей в 2019 году до 5723 рублей в 2021 году.

В число популярных направлений на майские праздники с отправлением из Москвы также вошли Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Анапа.

В целом за два года средний чек за перелет по России с 1 по 10 мая почти не изменился. В 2019 году он равнялся 7321 рублю, сейчас повысился лишь до 7399 рублей.