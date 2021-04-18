Ниган из "Ходячих мертвецов" может получить свой сериал-спин-офф

Базовое шоу "Ходячие мертвецы" в скором времени наконец-то мучительно завершится, но дело его продолжит жить, похоже, до бесконечности - за счет многочисленных спин-оффов. Например, недавно нам посулили сериал про зомби на субмарине. Или такое вот еще: многосерийный "сольник" Нигана, харизматичного злодея.

Напомним: у Нигана уже есть спецэпизод, рассматривающий предысторию персонажа, только этого мало - полагают изготовители франшизы.

Причем речь о возможности такого шоу поднимается уже далеко не в первый раз, а сейчас, передает Den of Geek, обросла особой актуальностью. Что озвучил исполнитель роли Нигана Джеффри Дин Морган. Отметив: на канале AMC обсуждается ряд проектов, посвященных его герою. Включая полноценный сериал-приквел. Но все лишь на стадии теории, и о сроках предприятия говорить еще рано.