Новости

Съемки восьмой части серии "Миссия невыполнима" откладываются 12:25
Актрису Эшли Джадд доставили в реанимацию после инцидента в Африке 12:10
СМИ: франшизу "Хищник" ждет "женский" перезапуск 11:42
Актриса Олеся Железняк назвала причину закрытия сериала "Сваты" 11:08
Вышел новый трейлер фильма "Годзилла против Кинг Конга" 10:42

Вышел трейлер спецэпизода-приквела "Ходячих мертвецов" про Нигана

Новости
    16.02.2021, 11:53
Текст:   Олег Усков

В Сети опубликован тизер-трейлер специального эпизода десятого сезона сериала "Ходячие мертвецы" "А вот и Ниган" (Here's Negan).

Фото: twitter.com/ Legendary
Вышел новый трейлер фильма "Годзилла против Кинг Конга"

Напомним: десятый, предпоследний сезон "базового" шоу вселенной Ходячих, работы над которым были прерваны из-за пандемии, станет самый продолжительным в истории франшизы - за счет шести специальных эпизодов. Выходить они начнут с 28 февраля, и "А вот и Ниган" станет для этого бонус-блока кульминацией.

В основу серии частично ляжет одноименный комикс-приквел Роберта Киркмана, в котором прослеживается становление титульного персонажа от деспотичного школьного тренера и неверного мужа до лидера терроризирующих другие группы выживших т.н. "Спасителей".

Нигана, естественно, продолжил воплощать на экране актер Джеффри Дин Морган. Что примечательно, комиксную-сериальную супругу героя, умершую в больнице в самом начале пандемии Люсиль, сыграет Хилари Бертон Морган, жена актера в реальной жизни.

"А вот и Ниган" выйдет в эфир 4 апреля.

Даты премьеры у одиннадцатого, финального сезона TWD пока нет.

Новости

Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом 10:35
Приставы потребовали с Михаила Боярского три тысячи рублей 15.02.2021
Злодей из "Ванды/Вижна" может стать врагом "Мстителей" вместо Таноса 15.02.2021
Вышел русский трейлер хоррора "Отель психопатов" с Майклом Мэдсеном 15.02.2021
⧣ США
Фото: youtube.com
Вышел трейлер черной комедии от Джека Блэка "Счастливо" 15.02.2021
Продажи музыки обвиненного в насилии Мэрилина Мэнсона выросли на 40% 15.02.2021
Найдена актриса на роль главной злодейки в сиквеле "Капитана Марвел" 15.02.2021
⧣ сериалы
Фото: instagram.com/dpoverennova
Фото: Звезда "Бригады" Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера 15.02.2021
Сериал "Искатели правды" с Саймоном Пеггом закрыт после первого сезона 15.02.2021
Опубликованы кадры из второго сезона "Великой" с беременной Эль Фаннинг 14.02.2021
⧣ трейлер
Фото: www.kinopoisk.ru
Трейлер "Лиги справедливости" Снайдера слили в Сеть раньше времени 14.02.2021
Зак Снайдер выложил два тизера "Лиги справедливости" 14.02.2021
Вышел русский трейлер "Трафика" с Гэри Олдманом и Арми Хаммером 14.02.2021