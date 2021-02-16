Вышел трейлер спецэпизода-приквела "Ходячих мертвецов" про Нигана

В Сети опубликован тизер-трейлер специального эпизода десятого сезона сериала "Ходячие мертвецы" "А вот и Ниган" (Here's Negan).

Напомним: десятый, предпоследний сезон "базового" шоу вселенной Ходячих, работы над которым были прерваны из-за пандемии, станет самый продолжительным в истории франшизы - за счет шести специальных эпизодов. Выходить они начнут с 28 февраля, и "А вот и Ниган" станет для этого бонус-блока кульминацией.

В основу серии частично ляжет одноименный комикс-приквел Роберта Киркмана, в котором прослеживается становление титульного персонажа от деспотичного школьного тренера и неверного мужа до лидера терроризирующих другие группы выживших т.н. "Спасителей".

Нигана, естественно, продолжил воплощать на экране актер Джеффри Дин Морган. Что примечательно, комиксную-сериальную супругу героя, умершую в больнице в самом начале пандемии Люсиль, сыграет Хилари Бертон Морган, жена актера в реальной жизни.

#TheWalkingDead has cast @JDMorgan's real life wife @HilarieBurton as Negan's wife Lucille in a guest star role for Season 10's additional episodes!



How awesome is that? https://t.co/4KxtnpuEnA pic.twitter.com/3BnQEMxCBE — BD (@BrandonDavisBD) November 3, 2020

"А вот и Ниган" выйдет в эфир 4 апреля.

Даты премьеры у одиннадцатого, финального сезона TWD пока нет.