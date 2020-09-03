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Вышел трейлер финального эпизода десятого сезона "Ходячих мертвецов"

Новости
    03.09.2020, 14:20
Текст:   Олег Усков

Внимание! Спойлеры!

В Сети обнародован новый промо-ролик шестнадцатого, финального эпизода десятого сезона постапокалиптической мыльной зомби-оперы "Ходячие мертвецы".

Фото: youtube.com
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Из-за распространения коронавирусной инфекции с важной серий пришлось подождать. Пятнадцатая вышла еще 5 апреля, но для заключительного эпизода команды сериала не успела с постпродакшном.

Напомним: в пятнадцатой серии Бета собирает орду, чтобы отомстить за смерть Альфы, вожака Шепчущихся, убитой в двенадцатой серии сезона Ниганом.

Эпизод выйдет в эфир 4 октября. Сразу после него стартует новый спин-офф вселенной "Ходячих" - "Мир за пределами".

В связи с этим в комментариях можно заметить любопытную реплику. Один из пользователей обратил внимание, что общее качество "картинки" шоу заметно ухудшилось, тогда как ранее она почти всегда была на высоте. Юзер полагает, что "откат", возможно, произошел из-за того, что каналу приходится теперь распылять средства не на один и не на два, а на целых три шоу мира "Ходячих".

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