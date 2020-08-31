Вышел трейлер нового спин-оффа "Ходячих мертвецов"

Пока сложно предполагать, насколько предприятие выгорит, с учетом, в какие мыльные тартары скатилось базовое шоу, но ролик выглядит вполне эффектно - на YouTube размещен новый тизер-трейлер второго спин-оффа "Ходячих мертвецов".

Сериал называется "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" и будет посвящен, напомним, "детям Апокалипсиса", тем, чье взросление пришлось на времена зомби-пандемии.

По его центру - группа подростков, отправляющихся в "таинственное путешествие" по прогнутым заразой локациям.

В ролях: Алекса Мансур ("Убрать из друзей: Даркнет"), Николас Канту ("В лучшем мире"), Аннет Махендру ("Секретные материалы"), Алия Ройал ("Особо тяжкие преступления"), Джулия Ормонд ("Сибирский цирюльник", "Первый рыцарь"), Нико Торторелла ("Крик 4").

Новая дата премьеры, съехавшая из-за пандемии коронавируса, - 4 октября, сразу после финала десятого сезона "Ходячих". Которые плавно передадут молодежи свою трупную эстафетную палочку.

В первом сезоне десять серий. Сериал уже продлен на второй.