Новости

Умер продюсер и актер Гарри Клейн 16:29
Второй спин-офф "Ходячих мертвецов" получил трейлер и дату премьеры 15:59
У 6-го сезона спин-оффа "Ходячих" появились трейлер и дата премьеры 15:47
Продолжение "Ходячих мертвецов" отложили из-за коронавируса 15:37
Госпитализирована "секс-символ СССР" Елена Кондулайнен 15:24

В Сети появился фрагмент из финальной серии 10 сезона "Ходячих мертвецов"

Новости
    25.07.2020, 16:12
Текст:   Олег Усков

На YouTube опубликован расширенный четырехминутный фрагмент из начала шестнадцатой серии десятого сезона "Ходячих мертвецов".

Фото: Предоставлено Premier
Сериал на выходные: "Мир! Дружба! Жвачка!" - очень лихие девяностые

Напомним: сезон должен был завершиться еще в апреле, но оборвался на пятнадцатом эпизоде - из-за распространения новой коронавирусной инфекции заключительную серию создатели просто не успели доделать.

Заметим, что там у них всё по-прежнему: часть т.н. группы Рика, но уже без Рика, и их союзники продолжают оппонировать зловещим Шепчущим. Хотя обратите внимание на жутко эффектную сценку, когда Бета разговаривает с мертвецами, а они ему отвечают!

Кроме того, эпизод подтверждает, что в сериал возвращается ранее выбывшая из него Мэгги - в исполнении актрисы Лорен Коэн.

Фото: kinopoisk.ru
Джеймс МакЭвой не появится во втором сезоне "Темных начал"

Эфир серии - 4 октября. При этом известно, что последние кадры эпизода переместят зрителя в новую локацию - в первый сезон сериала-спин-оффа "Ходячие мертвецы: Мир за пределами", премьера которого состоится сразу после финала десятого TWD.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии премьеру одиннадцатого сезона TWD, ранее анонсированную на этот год, пришлось отложить. При удачном раскладе - до осени 2021-го.

А чтобы пилюлю подсластить - такое: согласно сегодняшнему сообщению в официальном Twitter франшизы, в начале следующего года создатели выпустят шесть дополнительных эпизодов к десятому сезону.

Который, таким образом, будет состоять из 22 серий, став самым продолжительным в истории шоу.

Новости

Видео: явление Ктулху в трейлере сериала "Страна Лавкрафта" 15:04
Дэйв Франко сыграет автора хита Ice Ice Baby 24.07.2020
Джеймс МакЭвой не появится во втором сезоне "Темных начал" 24.07.2020
Рики Джервейс завершил работу над новым эпизодом "Жизни после смерти" 24.07.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Звезда "Кингсмана" и "Рокетмена" сыграет главную роль в фильме "Тетрис" 24.07.2020
Вышел мрачнейший трейлер "Новых мутантов" с "Арьей Старк" 24.07.2020
Из-за пандемии отложена премьера нового "Человека-паука" 24.07.2020
⧣ видео
Фото: kinopoisk.ru
В Сети появились первые минуты "Новых Мутантов" 24.07.2020
Сериал "Пацаны" продлен на третий сезон 24.07.2020
Клип Little Big Uno стал самым просматриваемым в истории "Евровидения" 20.07.2020
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
Amazon опубликовал трейлер американской версии "Утопии" 24.07.2020
Вышел трейлер второго сезона "Темных начал" 24.07.2020
Эдгар Райт экранизирует рассказ создателя сериала "Чудотворцы" 24.07.2020