В Сети появился фрагмент из финальной серии 10 сезона "Ходячих мертвецов"

На YouTube опубликован расширенный четырехминутный фрагмент из начала шестнадцатой серии десятого сезона "Ходячих мертвецов".

Напомним: сезон должен был завершиться еще в апреле, но оборвался на пятнадцатом эпизоде - из-за распространения новой коронавирусной инфекции заключительную серию создатели просто не успели доделать.

Заметим, что там у них всё по-прежнему: часть т.н. группы Рика, но уже без Рика, и их союзники продолжают оппонировать зловещим Шепчущим. Хотя обратите внимание на жутко эффектную сценку, когда Бета разговаривает с мертвецами, а они ему отвечают!

Кроме того, эпизод подтверждает, что в сериал возвращается ранее выбывшая из него Мэгги - в исполнении актрисы Лорен Коэн.

Эфир серии - 4 октября. При этом известно, что последние кадры эпизода переместят зрителя в новую локацию - в первый сезон сериала-спин-оффа "Ходячие мертвецы: Мир за пределами", премьера которого состоится сразу после финала десятого TWD.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии премьеру одиннадцатого сезона TWD, ранее анонсированную на этот год, пришлось отложить. При удачном раскладе - до осени 2021-го.

А чтобы пилюлю подсластить - такое: согласно сегодняшнему сообщению в официальном Twitter франшизы, в начале следующего года создатели выпустят шесть дополнительных эпизодов к десятому сезону.

BREAKING: #TheWalkingDead Season 10 will include SIX EXTRA EPISODES that will air early 2021. (October's Finale will still be the finale, the additional episodes will just be "extra") — The Walking Dead (@TheWalkingDead) July 24, 2020

Который, таким образом, будет состоять из 22 серий, став самым продолжительным в истории шоу.