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"Секретные материалы" вернутся на экраны в новом формате

Новости
    29.08.2020, 13:34
Текст:   Олег Усков

Пока очень сложно сказать, насколько это удачная идея, но вселенная "Секретных материалов" не ушла на покой. И теперь помимо оригинального сериала, его спин-оффа "Одинокие стрелки", тонн новеллизаций, комиксов и прочего, а также попытки возродить шоу с оригинальной командой, грядет нечто иное.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает Variety, Fox дала добро на производство анимационного комедийного спин-оффа "Секретные материалы: Альбукерке" (The X-Files: Albuquerque).

Героями станут второстепенные агенты-лазеры ФБР, которым предстоит заниматься наиболее абсурдными, дурацкими и нелепыми делами. То есть такими, на которые даже Малдер (!) не готов был позариться.

Относительно неплохая часть новости в том, что шоу займется студия Рокки Руссо и Джереми Сосенко Bento Box, ответственная за "Бриклберри" на Comedy Central и его клон "Полиция Парадайз" для Netflix. Соответственно, зашкаливающий уровень отборной похабщины почти гарантирован. Крис Картер, демиург франшизы, будет контролировать потенциальное безобразие с продюсерского стула.

Фото: youtube.com/ Kinologistika
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Андерсон и Духовны в проекте участия не примут, насколько известно. Хотя после того балагана, что они устроили в перезапуске X-Files 2016-2018-го, вполне б могли и подрубиться, пожалуй.

Срока реализации предприятия пока не названы.

Отметим вдогонку, что CBS только что запустили анимационную комедию во вселенной "Стартрека" "Нижние палубы", по центру которой - обслуживающий персонал одного из не самых важных кораблей "Звездного флота", и она ужасна.

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