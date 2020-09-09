СМИ: Сериал "Ходячие мертвецы" закрывается

В интернете появилась информация о том, что грядущий одиннадцатый сезон постапокалиптической околозомби "мыльной оперы" "Ходячие мертвецы" станет для шоу заключительным.

Новость была опубликована на портале IGN и практически тут же стремительно удалена и с сайта, и из аккаунтов ресурса в социальных сетях. Но неравнодушные люди позаботились сделать скриншот.

RUMOR 🚨🚨🚨



O IGN publicou que The Walking Dead será finalizada em sua décima primeira temporada e que teremos um spinoff focado no Daryl e na Carol. Porém o portal excluiu a publicação 🚨 pic.twitter.com/X37eu40gLS — Banco de Séries News (@BDSnewsoficial) September 9, 2020

Из которого следует, что состоящий из 24 серий одиннадцатый сезон финализирует основной блок франшизы в 2022-м году. После чего поклонников ждет еще один спин-офф вселенной "Ходячих", уже в формате антологии. То есть один сезон - одна законченная история.

The Walking Dead termina nel 2022 con l'undicesima stagione composta da 24 episodi. AMC ha dato il via anche a uno spin-off sui personaggi Carol e Daryl, che arriverà nel 2023. Così il portale americano IGN che poi cancella tutto (per ora) pic.twitter.com/vbonKCMFcr — Ruben Trasatti (@darkap89) September 9, 2020

По сведениям издания, героями первого сезона станут Дэрил, чуть ли не единственный персонаж, еще хоть как-то оправдывающий существование TWD, и Кэрол, героиня, действительно получившая впечатляющее развитие на протяжении шоу.

Премьера антологии должна состояться в 2023-м.

Напомним: финальный эпизод десятого сезона "Ходячих" мы увидим 4 октября. И сразу за ним стартует второй спин-офф саги - сериал "Мир за пределами".