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СМИ: Сериал "Ходячие мертвецы" закрывается

Новости
    09.09.2020, 16:16
Текст:   Олег Усков

В интернете появилась информация о том, что грядущий одиннадцатый сезон постапокалиптической околозомби "мыльной оперы" "Ходячие мертвецы" станет для шоу заключительным.

Новость была опубликована на портале IGN и практически тут же стремительно удалена и с сайта, и из аккаунтов ресурса в социальных сетях. Но неравнодушные люди позаботились сделать скриншот.

Из которого следует, что состоящий из 24 серий одиннадцатый сезон финализирует основной блок франшизы в 2022-м году. После чего поклонников ждет еще один спин-офф вселенной "Ходячих", уже в формате антологии. То есть один сезон - одна законченная история.

По сведениям издания, героями первого сезона станут Дэрил, чуть ли не единственный персонаж, еще хоть как-то оправдывающий существование TWD, и Кэрол, героиня, действительно получившая впечатляющее развитие на протяжении шоу.

Премьера антологии должна состояться в 2023-м.

Напомним: финальный эпизод десятого сезона "Ходячих" мы увидим 4 октября. И сразу за ним стартует второй спин-офф саги - сериал "Мир за пределами".

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