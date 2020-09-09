Официально: сериал "Ходячие мертвецы" закрывается

Казавшийся бесконечным сериал AMC "Ходячие мертвецы" всё-таки завершается: грядущий 11-й сезон станет для долгоиграющей зомби-драмы финальным.

Чуть ранее эту информацию опубликовал портал IGN, но быстро её удалил. Теперь появилось официальное подтверждение от продюсера Скотта М. Гимпла, одного из создателей экранных "Ходячих", который сейчас активно развивает спин-офф "Бойтесь ходячих мертвецов".

Прощание будет долгим: в 2021 году выйдут первые 12 серий 11 сезона, в 2022-м - завершающие 12.

Кроме того, не стоит забывать, что фанатов ждёт ещё финал десятого сезона оригинального шоу, шесть дополнительных эпизодов, а уже только потом одиннадцатый. Концовку шоураннер Анджела Канг, разумеется, пообещала "эпическую". Последнюю серию покажут 4 октября. Отметим, что ранее боссы AMC не раз говорили, что планируют покончить с "Ходячими" после 12 сезона. Кстати, комикс, на котором основана "зомби-опера", финишировал в 2019 году.

При этом, приводит слова Гимпла TV Line, о закрытии всей франшизы речи быть не может. Помимо "Бойтесь", напомним, свет скоро увидит второй спин-офф - "Ходячие мертвецы: Мир за пределами", на который у AMC большие планы. Так что конец основного сериала его создатели рассматривают как "новое начало".

"Ходячие мертвецы" выходят с октября 2010-го. Первые сезоны были приняты с восторгом, но постепенно сериал терял в динамике и популярности, сохраняя, однако, крепкую фанатскую базу. Спин-офф "Бойтесь ходячих мертвецов" выходит с 2015-го.