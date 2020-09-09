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Официально: сериал "Ходячие мертвецы" закрывается

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    09.09.2020, 19:33
Текст:   Козьма Лоханкин

Казавшийся бесконечным сериал AMC "Ходячие мертвецы" всё-таки завершается: грядущий 11-й сезон станет для долгоиграющей зомби-драмы финальным.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Чуть ранее эту информацию опубликовал портал IGN, но быстро её удалил. Теперь появилось официальное подтверждение от продюсера Скотта М. Гимпла, одного из создателей экранных "Ходячих", который сейчас активно развивает спин-офф "Бойтесь ходячих мертвецов".

Прощание будет долгим: в 2021 году выйдут первые 12 серий 11 сезона, в 2022-м - завершающие 12.

Кроме того, не стоит забывать, что фанатов ждёт ещё финал десятого сезона оригинального шоу, шесть дополнительных эпизодов, а уже только потом одиннадцатый. Концовку шоураннер Анджела Канг, разумеется, пообещала "эпическую". Последнюю серию покажут 4 октября. Отметим, что ранее боссы AMC не раз говорили, что планируют покончить с "Ходячими" после 12 сезона. Кстати, комикс, на котором основана "зомби-опера", финишировал в 2019 году.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом, приводит слова Гимпла TV Line, о закрытии всей франшизы речи быть не может. Помимо "Бойтесь", напомним, свет скоро увидит второй спин-офф - "Ходячие мертвецы: Мир за пределами", на который у AMC большие планы. Так что конец основного сериала его создатели рассматривают как "новое начало".

"Ходячие мертвецы" выходят с октября 2010-го. Первые сезоны были приняты с восторгом, но постепенно сериал терял в динамике и популярности, сохраняя, однако, крепкую фанатскую базу. Спин-офф "Бойтесь ходячих мертвецов" выходит с 2015-го.

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