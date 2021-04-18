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18.04.2021 18:30
Рубрика: Культура

Не мертвые души

Новый худрук Театра Романа Виктюка рассказал о своих планах
Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Федеральный выпуск № 83(8434)
Денис Азаров, назначенный в декабре прошлого года художественным руководителем Театра Романа Виктюка, рассказал на сборе труппы об основных финальных событиях сезона и планах на предстоящий год.
По мнению нового худрукаДениса Азарова, Театр Виктюкадолжен стать больше,чем просто театр. Фото: Полина Капица

Пожалуй, самым громким спектаклем обещает стать премьера "Пир", которая намечена на конец июня. Это постановка Дениса Азарова и художника Алексея Трегубова по творчеству Даниила Хармса. Кроме того, в спектакле будут использованы произведения других обэриутов - Введенского, Олейникова, Заболоцкого.

- Это будет спектакль не про абсурд, а про их глубокие философские искания, - подчеркнул режиссер.

По мнению Азарова, Театр Виктюка должен стать больше, чем театр, а потому каждая крупная премьера будет обрастать множеством сопутствующих событий. Так, спутником "Пира" станет программа "Путешествие сумасшедшего чемодана", куда войдут выставки, лекции, поэтические вечера.

Театр запланировал целый цикл публичных лекций "Личность", приглашать на которые будут известных людей, не обязательно имеющих отношение к театру.

В октябре в театре пройдут "Дни памяти Мастера", приуроченные к 85-летию со дня рождения Романа Виктюка. В программе - выставка, посвященная его жизни и творчеству, премьера документального фильма, читки пьес Жана Жене с участием молодых режиссеров. Они пройдут в онлайн-формате, и задействованы в них будут в том числе театры городов, в которых ставил свои спектакли-события Роман Виктюк - Киев, Таллин, Вильнюс, Львов. А на основной сцене будет восстановлен спектакль Романа Виктюка "Нежность" с Сати Спиваковой в главной роли.

В конце года в театре состоится премьера спектакля "Мертвые души". Постановщик Денис Азаров подчеркнул, что подготовка к нему начнется уже в июле и весьма нетривиальным образом: вся творческая группа отправится в Арзамас, в окрестностях которого, по одной из литературоведческих версий, и происходили описываемые Гоголем события. Эта экспедиция, по словам худрука, необходима, чтобы актеры сумели точнее и тоньше проникнуть в замысел автора, почувствовать, как можно соединить в одном спектакле два слоя - Россию XIX и XXI веков. К слову, роли "мертвых душ" будут отнюдь не массовкой, а самыми насыщенными, самыми сложными в спектакле, отметил режиссер.

Фото: Предоставлено театром "Современник"
Московский театр "Современник" празднует 65-летие

Еще одной особенностью предстоящего сезона станет участие в творческой жизни театра приглашенных режиссеров. Уже идут переговоры с Максимом Диденко, Юрием Муравицким. На весну будущего года планируется постановка Андрея Прикотенко по роману Платонова "Котлован".

Запланированы в репертуаре и спектакли для семейного просмотра, ориентированные на подростковую публику.

Ну а самым необычным событием обещает стать проект "Москва. Москва. Москва". Это будет серия спектаклей, созданных в жанре документального театра, на основе легенд и мифов столицы. Причем легенды эти, порой самые причудливые, будут повествовать не только о прошлом и настоящем, но и о будущем столицы.

Культура Театр Драматический театр

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