Объявлена дата выборов президента Сирии

Президентские выборы в Сирии назначены на 26 мая, об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.

Граждане Сирии, проживающие за пределами своей страны, проголосуют 20 мая.

Регистрация кандидатов для борьбы за президентское кресло начнется 19 апреля и продлится 10 дней.

В числе возможных кандидатов, кроме президента Сирии Башара Асада от правящей Партии арабского возрождения (BAAS), называли также Джамаля Сулимана от созданного в Каире оппозиционного движения "Сирия завтра" (Syria's Tomorrow Movement), выступающего за децентрализацию и демократизацию страны с участием всех этноконфессиональных групп. Однако стоит ожидать и появления других кандидатов.

Ранее ожидалось, что выборы пройдут в промежутке с 16 апреля по 16 мая.

Предыдущие президентские выборы прошли в Сирии 3 июня 2014 года, на них победил Башар Асад, набравший, согласно официальным данным, 88,7 процента голосов.

Президент Сирии избирается на семилетний срок.