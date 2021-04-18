Объявлена дата выборов президента Сирии

Граждане Сирии, проживающие за пределами своей страны, проголосуют 20 мая.
Регистрация кандидатов для борьбы за президентское кресло начнется 19 апреля и продлится 10 дней.
В числе возможных кандидатов, кроме президента Сирии Башара Асада от правящей Партии арабского возрождения (BAAS), называли также Джамаля Сулимана от созданного в Каире оппозиционного движения "Сирия завтра" (Syria's Tomorrow Movement), выступающего за децентрализацию и демократизацию страны с участием всех этноконфессиональных групп. Однако стоит ожидать и появления других кандидатов.
Ранее ожидалось, что выборы пройдут в промежутке с 16 апреля по 16 мая.
Предыдущие президентские выборы прошли в Сирии 3 июня 2014 года, на них победил Башар Асад, набравший, согласно официальным данным, 88,7 процента голосов.
Президент Сирии избирается на семилетний срок.