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18.04.2021 13:21
Рубрика: В мире

Объявлена дата выборов президента Сирии

Текст: Константин Волков
Президентские выборы в Сирии назначены на 26 мая, об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.
Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi
Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi

Граждане Сирии, проживающие за пределами своей страны, проголосуют 20 мая.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Регистрация кандидатов для борьбы за президентское кресло начнется 19 апреля и продлится 10 дней.

В числе возможных кандидатов, кроме президента Сирии Башара Асада от правящей Партии арабского возрождения (BAAS), называли также Джамаля Сулимана от созданного в Каире оппозиционного движения "Сирия завтра" (Syria's Tomorrow Movement), выступающего за децентрализацию и демократизацию страны с участием всех этноконфессиональных групп. Однако стоит ожидать и появления других кандидатов.

Ранее ожидалось, что выборы пройдут в промежутке с 16 апреля по 16 мая.

Предыдущие президентские выборы прошли в Сирии 3 июня 2014 года, на них победил Башар Асад, набравший, согласно официальным данным, 88,7 процента голосов.

Президент Сирии избирается на семилетний срок.

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