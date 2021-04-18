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18.04.2021 21:14
Рубрика: Общество

Сезонные инъекции

От коронавируса привились больше восьми миллионов жителей России
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 83(8434)
Число россиян, привившихся от коронавируса, постепенно приближается к 10 миллионам человек, до конца года планируется увеличить этот показатель в несколько раз.

Несмотря на идущую вакцинацию, впереди могут быть сложные месяцы, поскольку к COVID-19 могут присоединиться сезонные инфекции. Таким образом, всеобщий масочный режим в ближайшее время сохранится. Такой вывод следует из заявлений на итоговой коллегии минздрава.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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До конца года необходимо привить от коронавируса не менее 60 процентов взрослого населения и разработать новые препараты для лечения COVID-19, заявил на коллегии министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что подводить итоги пандемии еще рано, но России удалось избежать самого драматического сценария ее развития. По его словам, на пике заболеваемости в декабре 2020 года медицинская помощь оказывалась одновременно рекордному 1,3 млн человек, в этот период было развернуто 280 тысяч коек и задействовано 550 тысяч врачей.

Всего в лечении пациентов с коронавирусом в прошлом году принимали участие более миллиона медиков, работали 2,4 тысячи ковидных стационаров. За год в 31 регионе страны были построены и введены в эксплуатацию 40 новых инфекционных больниц на четыре тысячи коек и значительно расширена сеть лабораторий. В результате сегодня россиянам доступны 1130 лабораторий, 307 из которых - частные. Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула в своем выступлении, что апрель и май - сложные месяцы по респираторным заболеваниям, а коронавирус всегда легко присоединяется к сезонным инфекциям. Она призвала россиян продолжать носить маски, а губернаторам регионов рекомендовала не спешить снимать ограничительные меры.

"Сегодня очень важно, чтобы мы не растеряли то, что с таким трудом достигли и обрели", - сказала вице-премьер.

Она также отметила, что прививку сделали уже более 8 млн россиян. Всего для иммунизации людей в стране развернуто более пяти тысяч пунктов вакцинации.

Тем временем

Избежать "европейской" ситуации с коронавирусом России помогла прежде всего системная работа здравоохранения. "Практически ни одна страна мира не смогла создать систему, когда именно как система начали работать амбулаторное первичное звено, "скорая помощь", стационарная помощь, лабораторный сервис. Нам это удалось, поэтому у нас и меньше всего ограничений, более спокойное прохождение пандемии, которое сохраняет экономическую активность населения, меньший удар по другим экономическим секторам", - сказал, выступая на коллегии, мэр Москвы Серегей Собянин.

Глава столицы напомнил, что в условиях пандемии надо было принимать решение, не только исходя из "медицинских соображений", а учитывать экономическую, политическую, социальную ситуации, возможности региональных, местных властей, неравномерность развития медицинских организаций и экономических возможностей. Благодаря такому подходу Россия не только сохранила, но и укрепила не отдельные высококлассные медучреждения, а в целом медицинскую систему, что позволило увереннее проходить все этапы пандемии: "Психологически проще переживать эту ситуацию, когда ты можешь двигаться, можешь перемещаться свободно. Когда огромное количество волонтеров, общественных организаций, государство готовы обеспечить тебе поддержку и практически персональную медицинскую помощь".

Подготовила Любовь Проценко

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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