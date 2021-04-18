Новости

"Арсенал" разгромил "Тамбов" в матче РПЛ 16:14
В Кремле анализируют приглашение Путину на участие в саммите по климату 16:13
Глава МИД Франции выступил за продолжение диалога с Россией 16:09
Отставной премьер Болгарии рассказал о готовящейся над ним "расправе" 16:07
На Москву надвигается октябрьская погода с дождями и снегом 15:35
СМИ: Матч "Локомотив" - "Ростов" станет последним в карьере арбитра Вилкова 15:00
В "Спартаке" не подтвердили информацию об интересе к тренеру Карпину 14:56
Ниган из "Ходячих мертвецов" может получить свой сериал-спин-офф 14:53
В баре в штате Висконсин произошла перестрелка, убиты трое 14:36
Экс-глава госкомитета по делам молодежи Мордовии признала факты взяток 14:28
На Дону после гибели пяти подростков в ДТП возбуждено дело 14:25
Майами примет этап "Формулы-1" в 2022 году 14:16
Инициаторы госпереворота в РБ хотели завладеть имуществом Лукашенко 13:18
Disney снимет фильм про злых сестер Золушки 13:04
Председатель СКР Бастрыкин взял на контроль ДТП в Новочеркасске 12:52
ВОЗ: Рост случаев коронавируса в мире вызывает тревогу 12:46
В Испании предложили запретить курение на террасах ресторанов 12:24
Мишустин выделил 2 млрд руб на поддержку птицеводства и рыбного хозяйства 12:06
В Праге задержаны семь человек, облившие кетчупом забор дипмиссии РФ 11:30
Видео: на пляж Флориды сел самолет из 1945 года 11:18
Скандальный посол Украины потребовал от Берлина членства в НАТО 10:37
Прокуратура рассказала о подробностях ДТП с пятью погибшими в Новочеркасске 10:28
Названы самые популярные авианаправления на майские праздники 10:00
Банки оценили предложение ограничить онлайн-операции 09:09
Один человек погиб при стрельбе на парковке супермаркета в Огайо 08:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как будем отдыхать на майские праздники
Как будем отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
18.04.2021 16:07
Рубрика: В мире

Отставной премьер Болгарии рассказал о готовящейся над ним "расправе"

Текст: Александр Гацак (София)

Премьер Болгарии в отставке Бойко Борисов в эмоциональной речи рассказал о планируемой "расправе" над ним в парламенте. Свое заявление о коварных намерениях депутатов он сделал в ходе брифинга подконтрольной ему партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ).

Посол РФ о попытках поссорить Россию и Болгарию: Не дождетесь

Борисова призвали явиться в законодательный орган республики для раскрытия деталей принятого ранее в ГЕРБ плана "восстановления и развития страны". В парламенте опасаются, что стратегия, предусматривающая распределение примерно шести миллиардов евро для поддержки экономики государства, является провальной.

По мнению бывшего премьера, инициатива депутатов служит лишь поводом для того, чтобы публично его "раздавить". "Не представляется возможным зачитать план в парламенте - его придется зачитывать до конца июля", - подчеркнул Борисов. Более того, политик предполагает повторение в отношении него Народного суда - чрезвычайного трибунала, действовавшего в Болгарии в конце Второй мировой войны.

Правительство Борисова ушло в отставку после объявления результатов выборов в законодательный орган республики. Несмотря на победу ГЕРБ, партии не удалось заручиться поддержкой других фракций для формирования нового состава кабинета министров.

В мире Европа Болгария

Главное сегодня

Песков рассказал о любви Путина к Сибири
Россияне высказали отношение к бессрочному масочному режиму
ВОЗ: Рост случаев коронавируса в мире вызывает тревогу
В Росрыболовстве рассказали о новых правилах любительской рыбалки
Times: Британия направит в Черное море два военных корабля
МИД РФ: Россия хочет отношений с США на взаимовыгодной основе
США выбрали дату вывода своих войск из Афганистана