Отставной премьер Болгарии рассказал о готовящейся над ним "расправе"

Премьер Болгарии в отставке Бойко Борисов в эмоциональной речи рассказал о планируемой "расправе" над ним в парламенте. Свое заявление о коварных намерениях депутатов он сделал в ходе брифинга подконтрольной ему партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ).

Борисова призвали явиться в законодательный орган республики для раскрытия деталей принятого ранее в ГЕРБ плана "восстановления и развития страны". В парламенте опасаются, что стратегия, предусматривающая распределение примерно шести миллиардов евро для поддержки экономики государства, является провальной.

По мнению бывшего премьера, инициатива депутатов служит лишь поводом для того, чтобы публично его "раздавить". "Не представляется возможным зачитать план в парламенте - его придется зачитывать до конца июля", - подчеркнул Борисов. Более того, политик предполагает повторение в отношении него Народного суда - чрезвычайного трибунала, действовавшего в Болгарии в конце Второй мировой войны.

Правительство Борисова ушло в отставку после объявления результатов выборов в законодательный орган республики. Несмотря на победу ГЕРБ, партии не удалось заручиться поддержкой других фракций для формирования нового состава кабинета министров.