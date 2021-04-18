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18.04.2021 15:43
Рубрика: Власть

Песков рассказал о любви Путина к Сибири

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин проводит дни отдыха в Сибири потому, что прикипел к ней душой. Об этом заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК) пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Видимо, он так прикипел все-таки душой к Сибири, он ее действительно любит", - сказал Песков. "Бывает и на Дальнем Востоке, он любит Сочи, любит Красную Поляну и Крым любит. Поэтому в этом плане у него пристрастия по широкой географии, но, действительно, на несколько дней предпочитает все-таки уединяться в Сибири", - уточнил он.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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На вопрос, не пытались ли отговаривать президента от опасных путешествий, например, со стерхами, Песков заявил: "Иногда бывает, пытаются, конечно, отговорить, но он последователен в этих хобби".

Напомним, что в конце марта Путин побывал в сибирской тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Ранее президент несколько раз проводил там отпускные дни.

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