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18.04.2021 22:44
Рубрика: Спорт

Осадили армейцев

"Авангард" неожиданно одолел ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 83(8434)
В Москве начался финал Кубка Гагарина-2021. В первом матче серии до четырех побед ЦСКА на своем льду уступил омскому "Авангарду" - 1:4.
Два года назад в финале Кубка Гагарина "Авангард" уступил ЦСКА 0—4. Теперь такое уже не повторится. Фото: Михаил Синицын Два года назад в финале Кубка Гагарина "Авангард" уступил ЦСКА 0—4. Теперь такое уже не повторится. Фото: Михаил Синицын
Два года назад в финале Кубка Гагарина "Авангард" уступил ЦСКА 0—4. Теперь такое уже не повторится. Фото: Михаил Синицын

Интересно, что в предыдущем финале Кубка Гагарина в 2019 году (в прошлом сезон не доиграли из-за коронавируса) встречались те же команды. Москвичам для победы хватило всего четырех матчей - 4-0. Но расклад тогда был совсем другой. ЦСКА из года в год считался главным претендентом на трофей, который никак не может сделать последний шаг. На армейцев оказывалось колоссальное давление. Теперь же команда Игоря Никитина подошла к финалу в качестве действующего обладателя Кубка Гагарина, максимально уверенного в своих силах. Многих звезд, ковавших ту победу, в команде уже нет, но это по-прежнему система, пароль к которой подобрать пока никому не удалось.

Фото: Reuters
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А вот "акции" "Авангарда" за два года, кажется, только упали. Подопечные Боба Хартли и в финал-то пробились вопреки прогнозам большинства. В полуфинальной серии с "Ак Барсом" омичи считались явными аутсайдерами. Причем аргументы против них были примерно те же самые, что и сейчас перед финалом с ЦСКА. Мол, против системности казанцев "ястребам" делать нечего. В итоге "Авангард" серию выиграл - 4-3. Но скептиков этот успех не убедил: в Омск изначально верили немногие.

За час до первого матча на улице Автозаводской, которая ведет к "ЦСКА Арене", уже можно было наблюдать все атрибуты большого матча. Аккуратно расставленные наряды полиции (не такие внушительные и многочисленные, как бывало прежде, но все же), открывшиеся из ниоткуда прилавки с шарфами, свитерами и прочей атрибутикой. На самой арене функцию главной достопримечательности выполнял, по традиции, Кубок Гагарина, к которому до последнего стояла внушительная очередь за фото.

Но главное, разумеется, происходило в этот вечер на льду. "Идем на штурм" гласила заставка на рекламном кубе в центре чаши. Армейцы откликнулись на призыв, едва произошло стартовое вбрасывание. И уже на второй минуте встречи вынудили соперника нарушить правила. Реализовать численное преимущество москвичам не удалось, но было ощущение, что это дело времени: атаки ЦСКА накатывались на ворота омского голкипера Шимона Грубеца одна за другой. К перерыву армейцы перебросали "ястребов" в три раза (17-5 по броскам в створ), однако гости не просто вытерпели, но и открыли счет. На 16-й минуте 20-летний Егор Чинахов классно щелкнул из правого круга вбрасывания в дальнюю "девятку" - 1:0. К слову, по тому, как шумно взорвались в этот момент трибуны, стало понятно, что болельщиков "Авангарда" на трибунах - весьма приличное количество.

Шансы ЦСКА котировались выше еще и потому, что у армейцев было на три дня отдыха больше, чем у омичей. Но во втором периоде "Авангард" показал, что с "физикой" у него пока все в порядке. Гости стали дольше владеть шайбой, чаще бросать, поэтому их второй гол не стал неожиданностью. На 31-й минуте матча Кирилл Готовец щелкнул издали, а вратарь армейцев Ларс Юханссон не успел среагировать из-за толкучки перед собой - 0:2.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Хозяева прижали омичей только в самой концовке второго периода и были очень близки к тому, чтобы одну шайбу отквитать. Но гостей после броска Максима Мамина спасла штанга. "Размочить" счет ЦСКА удалось в самом дебюте третьей 20-минутки. Андрей Локтионов классно выбил шайбу из-под клюшки Вилле Покки и легко разобрался в ближнем бою с Грубецом - 1:2.

Вот только всплеск армейцев продолжался недолго. Омичи постепенно перевели игру в зону соперника, а затем и вернули себе преимущество в две шайбы. ЦСКА оказался в меньшинстве за нарушение численного состава, чем мгновенно воспользовался соперник: большинство реализовал Рид Буше - 1:3.

За три минуты до конца третьего периода армейцы поменяли вратаря на шестого полевого игрока, но еще раз пропустили сами. Точку в матче поставил Илья Каблуков - 1:4.

Между тем

Штаб сборной России назвал состав национальной команды на матчи Еврочелленджа против сборной Республики Беларусь, которые пройдут в Москве 23 и 24 апреля.

Вратари: Иван Бочаров ("Динамо" М), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов ("Трактор").

Защитники: Виктор Антипин, Игорь Ожиганов, Динар Хафизуллин (все - СКА), Юрий Паутов, Даниил Пыленков (оба - "Витязь"), Андрей Сергеев ("Динамо" М), Алексей Марченко, Рушан Рафиков (оба - "Локомотив"), Егор Яковлев, Григорий Дронов (оба - "Металлург" Мг).

Нападающие: Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Василий Подколзин (все - СКА), Захар Бардаков, Данила Моисеев (оба - "Витязь"), Вадим Шипачев ("Динамо" М), Павел Красковский, Николай Коваленко, Егор Коршков, Георгий Иванов (все - "Локомотив")

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