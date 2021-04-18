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18.04.2021 18:40
Рубрика: В мире

На BIS!

Пока граждане Чехии борются с пандемией, власти Чехии играют в шпионов
Текст: Александр Гусаров
Российская газета - Федеральный выпуск № 83(8434)
2014 год. Под покровом ночи российские спецагенты Петров и Боширов, известные широкой публике по якобы имевшему месту отравлению предателя Скрипаля в Британии, крадутся к деревушке Врбетице на востоке Чехии. Как итог, расположенный здесь огромный склад боеприпасов сотрясает мощный взрыв, а все складированное вооружение взлетает на воздух. Спустя семь лет именно такую картину произошедшей "диверсии" выдает разыгравшееся воображение сотрудников чешской Службы безопасности и информации (BIS). С ее подачи официальная Прага объявила о высылке сразу 18 дипломатов из посольства России в Чехии.
Фото: Michal Cizek / AFP Фото: Michal Cizek / AFP
Фото: Michal Cizek / AFP

Едва ли в BIS, фактически превратившейся в восточноевропейский филиал ЦРУ и МИ-6, на этот раз переборщили с "Бехеровкой". Напротив, своими сознательными и разрушительными для отношений Москвы и Праги действиями чешская спецслужба не только в очередной раз угодила своим западным партнерам (или выполнила их прямой заказ), но и обнулила намечавшееся потепление в отношениях Чехии и России.

Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
В МИД РФ пообещали ответные меры на высылку дипломатов из Чехии

Судите сами. 19 апреля в Москву с рабочим визитом должен был посетить первый вице-премьер и глава МВД Чехии (также временно исполняет обязанности главы МИД республики) Ян Гамачек. В российской столице он собирался провести переговоры о закупке Прагой вакцины против коронавируса "Спутник V". Ранее Гамачек заявлял, что Чехия должна стать одной из первых стран ЕС, которые приобретут этот медпрепарат.

Однако из-за грянувшего прямо накануне поездки "шпионского скандала" намечавшуюся было позитивную повестку пришлось радикально поменять. С подачи BIS Гамачек и премьер Андрей Бабиш срочно выступили на экстренной пресс-конференции и сообщили об объявлении "персона нон грата" 18 сотрудников посольства РФ в Праге. Их назвали "офицерами СВР и ГРУ" и на основании "аргументированного подозрения" связали их высылку с взрывами в Врбетице семилетней давности. Этот явно притянутый за уши вопрос Прага намеревается поднять на ближайшей встрече глав МИД стран ЕС. Кроме того, чешские власти объявили в розыск тех самых "Петрова" и "Боширова", которые оказались мастерами-разрушителями на все руки. Травануть "Новичком" предателя - пожалуйста! Взорвать склад боеприпасов - без проблем! Таким шпионским навыкам любой Джеймс Бонд обзавидуется. Ну а о намечавшейся поездке в Москву чешского вице-премьера на таком фоне никто, разумеется, теперь и не заикается - визит отменен.

Одним выстрелом BIS, похоже, убила и второго зайца - в Праге заявили, что последний инцидент может негативно отразиться на привлечении российской госкорпорации "Росатом" к тендеру на строительство нового энергоблока чешской АЭС "Дукованы". До этого из конкурса уже выбили китайскую компанию. Угадайте, кто остался в качестве основного претендента на контракт стоимостью 6 миллиардов долларов? Правильно - американо-канадская фирма Westinghouse.

Удар по перспективам политического и экономического взаимодействия Чехии и России - далеко не первый случай деструктивной и откровенно враждебной по отношению к нашей стране деятельности BIS. Ранее чешская спецслужба регулярно выпускала доклады о "российской угрозе", а контрразведка дежурно и бездоказательно сообщала о бьющем все рекорды количестве "русских шпионов" в Праге. На этом фоне осенью прошлого года разразился громкий скандал, когда доклад о работе российских разведчиков, их имена и контакты с гражданами Чехии запросил у главы BIS Михала Куделки, президент Чехии Милош Земан. И тогда запрос был отклонен под предлогом того, что раскрытие этих сведений может создать угрозу национальной безопасности.

Получается, что правительству и президенту Чехии приходится верить своим спецслужбам, находящимся под плотным контролем американцев и англичан, на слово. Не имея никакой возможности перепроверить информацию BIS или хотя бы убедиться в том, что она действительно существует. Неудивительно, что тот же Милош Земан ранее пять раз отказывал в присвоении Куделке звания генерала и даже назвал главу BIS "придурком".

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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"Хотя предполагается, что BIS защищает экономические интересы государства по закону, я не думаю, что она это вообще делает. Напротив, это вредит этим экономическим интересам, - заявлял журналистам Земан о позиции чешских спецслужб в вопросе о тендере в "Дукованах". - Мое мнение было прежним долгое время. Пусть любой желающий подаст заявку на участие в тендере, и пусть победит тот, кто предложит лучшую цену и лучшие технические параметры. Если бы в BIS был хотя бы один человек, который хоть немного разбирался в экономике, он бы знал, что чем меньше участников торгов, тем выше предложенная цена".

Понятно, что впереди Чехию ждут неизбежные "зеркальные меры" со стороны России. "Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - заявила официальный представитель МИД Рoссии Мария Захарова.

Тем временем пражская полиция нашла людей, которые облили кетчупом забор посольства России в чешской столице. Задержаны семь человек, которых подозревают в нанесении умышленного вреда имуществу.

В мире Европа Чехия

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