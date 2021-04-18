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18.04.2021 21:30
Рубрика: Власть

Номерам везде у нас учет

Получить ИНН теперь можно за один день
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 83(8434)
Получить индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) теперь можно за один день. Ускоренный порядок присвоения номера будет действовать при обращении в электронном виде. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Воспользоваться ускоренным порядком можно, подав заявление через сервис "Подача заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе в Российской Федерации", говорится в сообщении ФНС. Приглашение посетить инспекцию для получения свидетельства пользователю сервиса направляется на следующий день после отправки электронного заявления, отмечают там. При личном обращении за ИНН в инспекцию срок постановки на учет и выдачи свидетельства не превышает пяти дней.

Очевидно, что срок получения ИНН, если заявление было подано в электронном виде, сокращается для всех регионов, независимо от отдаленности от Москвы, подчеркивает адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

При личном обращении в налоговую инспекцию получение ИНН будет дольше, но не должно превысить пяти дней 

"В моей практике до сих встречаются примеры, когда у некоторых клиентов - физических лиц нет ИНН, хотя были и такие случаи, когда налогоплательщик - физическое лицо имел два ИНН", - рассказывает юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. По его опыту, в Москве и Московской области ИНН в целом оформлялся быстрее.

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