Продолжится ли рост цен на дачи и загородные дома

По оценке Союза дачников Подмосковья, цены на продажу дач в столичном регионе взлетели в прошлом году на 15-20%, а аренду - на 30-50%. А многие вспомнили, что у них есть сотки и отправились их обрабатывать.

"В 2021 году сохраняется тенденция увеличенного спроса на дома и участки, обеспеченные инфраструктурой: транспортная доступность, устойчивый интернет, стабильное электроснабжение. В основном это территории ближнего Подмосковья в пределах ЦКАД. Все более важным фактором при выборе или строительстве загородной недвижимости становится экология: удаленность от закрытых мусорных полигонов, крупных предприятий", - отмечает первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

В целом в 2021 году загородная недвижимость выросла в цене на 5-10%, популярные направления - Новорижское, Можайское, Рублевское. Многие во время самоизоляции "примерили" загородный образ жизни, говорит главный эксперт аналитического центра "Циан" Виктория Кирюхина. Но покупка полноценного дома - дорогое удовольствие. К тому же не все горожане готовы жить за городом круглый год. Выходом из ситуации становится дача "на выходные". В среднем по России дачи подорожали за год на 10% (с 1,32 млн до 1,45 млн рублей). Наибольшее повышение - в Ханты-Мансийском АО (на 26% за год, до 1,66 млн рублей). Существенно повысились цены на дачи в Ставропольском крае (на 21%, до 1,99 млн рублей), Костромской и Томской областях (на 19%), Ленинградской и Калининградской областях (на 18%). В Московской области купить дачу можно в среднем за 1,76 млн рублей (цены выросли на 11%, в прошлом году дача стоила в среднем 1,59 млн рублей).

Рост за год не настолько существенный, чтобы отказываться от покупки дачи, считает Кирюхина. К тому же предпосылок для снижения цен в ближайшем будущем нет, отмечает эксперт, спрос останется высоким: поехать на бюджетные курорты пока нельзя, цены на наших курортах тоже не радуют. В Подмосковье дачи подорожали максимум на 20-30%, говорит начальник отдела департамента загородной недвижимости "Инком-недвижимость" Лилиана Лазарева. "Рост цен этой весной, вероятно, продолжится. Люди осознают, что нет гарантий избежать повторения карантина. При этом экономическая ситуация в стране выравнивается". Ажиотажа на рынке сейчас нет, есть планомерное повышение спроса и "вымывание" наиболее ликвидных вариантов, отмечает Лазарева.

Дачи в Подмосковье подорожали максимум на 20-30%

Повысился спрос и на строительство домов. Сами домокомплекты подорожали на 20-40% по разным сегментам, говорит директор по развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев. Повышение цен связано в основном с изменением конъюнктуры на международных рынках лесоматериалов и продукции из них, поясняет он. Из-за беспрецедентных мер поддержки экономики в США и Азии спрос на лес вырос и цены, соответственно, тоже поднялись - почти в два раза. Отечественные производители теперь стремятся отправить свою продукцию на экспорт и повышают цены на внутреннем рынке. "Мы прогнозируем, что эта тенденция на несколько лет вперед", - говорит Гоглев.