"Арсенал" разгромил "Тамбов" в матче РПЛ

В матче 26-го тура РПЛ тульский "Арсенал", который в нынешнем сезоне вынужден вести борьбу за сохранение места в Премьер-лиге, на своем поле принимал аутсайдера - "Тамбов".

С первых же минут хозяева стали больше атаковать и на 11-й минуте открыли счет. Гости в своей штрафной нарушили правила, и арбитр Евгений Кукуляк назначил пенальти, который уверенно реализовал Роберт Бауэр.

Вскоре в воротах "Тамбова" побывал и второй мяч. Его автором стал нападающий Евгений Луценко. Один из лучших бомбардиров прошлого сезона в нынешнем сумел отличиться всего во второй раз.

После перерыва Сергей Ткачев в третий раз огорчил гостей, а победную точку поставил Даниил Хлусевич, которому немного помог рикошет от соперника, - 4:0.

"Арсенал" набрал 23 очка и уверенно занимает 13-е место в таблице, отставая от спасительного 12-го на семь очков. "Тамбов" с 13-ю очками замыкает таблицу РПЛ.