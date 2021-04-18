"Уфа" провела первый матч со "Спартаком" после возвращения в клуб генерального директора Шамиля Газизова, который в прошлом году занимал эту должность в московском клубе, и разгромила красно-белых в Москве 3:0.

Эта победа - триумф?

Шамиль Газизов: Это всего лишь три очка. Хорошая игра. Мы могли больше забить. Нам нужны были три очка, потому что нужно сохранять место в премьер-лиге. Поблагодарил ребят и сказал спасибо нашему новому главному тренеру Алексею Стукалову. Мы показли, что можем биться и бороться с ведущими командами.

С какими чувствами вы подходили к этому матчу?

Шамиль Газизов: С теми же, с какими все подходят к "Спартаку". "Спартак" всегда раздражитель. Мы огорчили болельщиков "Спартака", но сделали приятное нашим боельщкам. Поздравляю их. Три очка мы заборали заслуженно.

Почему новым тренером назначили именно Алексея Стукалова?

Шамиль Газизов: Мы дедали предложение ему еще осенью, когда Вадим Евсеев уходил. Тогда Стукалов отказался, потому что у него были договоренности с прежним клубом. Но весной он принял наше предложение, за что ему спасибо. Тем более мы не в очень хорошем положении находимся. Но нам надо двигаться дальше.

"Спартак" перед матчем опубликовал фото, на котором изображены фиалки, как намек на трансфер Александра Кококрина в "Фиорентину"; перчатка, которую вы бросили "Зениту". Как прокомментируете?

Шамиль Газизов: Гвоздики надо было сажать, а не фиалки. Разозлили ли меня этим? Нет. Я же футбольный парень.

В тишине провели субботник: собрали перчатки, посадили фиалки.



Только кормушек для птиц не нашли. В общем, к приезду гостей из Уфы готовы! pic.twitter.com/OpnUJ83D4f — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 17, 2021

Вы эмоционально праздновали третий гол...

Шамиль Газизов: 3:0 - это убедительно. Мне кажется, мы могли забить больше и были убедительнее, чем "Спартак". Почему все так произошло, это не ко мне... Я вот как скажу... Семь лет назад ушел мой сын. Я просил его помочь мне в этой игре. Спасибо ему. Думаю, с небес он мне помог. Не оджидали, что наберем в двух турах шетсь очков и забьем шесть голов за два матча. Это большой прорыв.

Когда два раза в пустые ворота команла не забила, сердце екнуло?

Шамиль Газизов: Матерился очень серьезно. Материл игроков. Но это было от души. Предыдущая игра с "Ахматом" показала, что мы можем играть. Почему были инсинуации по той игре, непонятно. Эта игра игра доказала, что это все ерунда.

Вы победили "Спартак" в день, когда клубу исполнилось 99 лет. Можете сказать что-то болельщикам "Спартака".

Шамиль Газизов: Я бы не хотел их расстраивать. Они и так расстроилились... Но болельщики "Спартака" заслуживают большего. У "Спартака" очень хорошие и серьезные болельщики, я их всегда отмечаю.

Болельщики - серьезные. А в чем не хватает серьезности клубу?

Шамиль Газизов: Не обсуждаю другой клуб. Я - генменеджер "Уфы".

У ваас есть уверенность, что остаетесь в РПЛ?

Шамиль Газизов: У меня есть уверенность в своей команде.