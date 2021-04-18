Москвичи оказались одними из самых тактичных жителей страны

Новости

Макрон рассказал, кто из туристов сможет приехать во Францию этим летом 23:32
В Турции зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки 23:04
В Техасе неизвестный открыл стрельбу в жилом доме 22:51
ФСБ показала видео разговора Федуты и Зенковича об устранении Лукашенко 22:34
Тедеско извинился за разгромное поражение от "Уфы" 21:46
Федун прокомментировал разгром от "Уфы" в день рождения "Спартака" 21:34
Анна Кузнецова вылетела в Сирию за российскими детьми 21:29
В Минобороны РФ сообщили о 383 военнослужащих с COVID-19 20:55
Американские ученые назвали три стадии старения человека 20:47
США пообещали подходить к вызовам с позиции силы 20:42
В Госдепе США отвергли причастность к сговору убийства Лукашенко 20:36
В УЕФА назвали Суперлигу циничным проектом 20:35
Боттас показал Расселу неприличный жест после аварии в "Формуле-1" 20:17
Российский пилот Константин Терещенко дебютировал в новой серии 20:08
Посла Чехии вызвали в МИД РФ 19:49
В Telegram появятся магазины с продажей товаров в каналах и чатах 19:07
Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Мазепин добрался до финиша 18:44
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте, пострадали 109 человек 18:36
"Чернобыль" возглавил российский кинопрокат 18:24
"Аталанта" обыграла "Ювентус" в чемпионате Италии 18:05
Синод РПЦ реорганизовал Московскую епархию 17:55
Гонка "Формулы-1" в Имоле прервана из-за аварии 17:46
Николич может покинуть "Локомотив" из-за разногласий с руководством 17:19
Совбез Беларуси заявил о постоянных военных учениях стран ЕС у границ республики 17:05
Молдавские социалисты потребовали отставки президента Санду 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как будем отдыхать на майские праздники
Как будем отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
18.04.2021 22:25
Рубрика: Общество

Вежливость города берет

Москвичи оказались одними из самых тактичных жителей страны
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 83(8434)
Похоже, распространенное мнение о бестактности и даже наглости москвичей - еще один миф о жителях столицы. По крайней мере опрос, проведенный недавно в 21 городе России, показал, что в Москве живут весьма тактичные люди, которые не влезают в чужие разговоры и не дают непрошеных советов. В составленном на основе опроса рейтинге бестактных городов столица оказалась на предпоследнем 20-м месте.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Где живут еще более тактичные люди? Тоже в столице - приморской - Владивостоке. А вот лидерами рейтинга, то есть городами с самыми бестактными жителями, стали Ростов-на-Дону, Воронеж и Сочи. Но обо всем по порядку.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин: Осенью в столице заменят медкарты в детских поликлиниках на электронные

Опрос провело исследовательское агентство Zoom Market. Его специалисты опросили по 120 человек в 21 городе, в общей сложности получилось 2520 респондентов старше 18 лет. Задавали всего три вопроса: скажите, случается ли, что вы вмешиваетесь в чужие разговоры без приглашения? Вы всегда дослушиваете собеседника до конца, не перебивая? Вы любите давать советы, в том числе малознакомым людям? Для начала посмотрим, какие результаты получились в среднем по стране. "Лишь 23% опрошенных указали, что они могут вмешаться в чужой разговор без приглашения, 67% респондентов всегда стараются дослушать собеседника до конца, не перебивая, а вот дать совет, в том числе малознакомым людям, любят 86% жителей страны", - перечисляет коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

В целом все довольно ожидаемо, если не считать большого числа любителей давать советы. Впрочем, в это несложно поверить - сколько раз за последний месяц вам рассказывали, как лучше жить, даже если вы этого не просили? Мне раза три-четыре точно, и это навскидку. Однако Москва на этом фоне выглядит очень интересно. Москвичей ведь принято характеризовать не очень лестно, правда? Думают только о себе и деньгах, эгоисты, готовы пойти по головам, ну и бестактны, конечно, куда без этого. По крайней мере, в регионах я такое слышал не раз.

Но вот что показал опрос. В чужие разговоры вмешиваются только 11 из 120 москвичей, то есть менее 10%. Для сравнения - в Екатеринбурге, который в середине рейтинга, пройти мимо постороннего разговора не может каждый третий. Дослушивают собеседника до конца и не перебивают 103 москвича из 120, а в том же Екатеринбурге только 48! Наконец, любителей давать советы среди москвичей каждый десятый, а среди екатеринбуржцев чуть больше половины.

В чужие разго­воры вмешива­ются только 11 из 120 москвичей, то есть менее 10 процентов 

Выходит, москвичи вопреки предрассудкам отличаются тактичностью? Эксперты говорят, что к данным любых опросов нужно относиться с осторожностью, поскольку ответы все же дают случайные люди. Но и совсем не доверять им оснований нет. Могут ли москвичи реже влезать в чужие разговоры, чем темпераментные жители южных городов? Конечно, в Москве, как и многих других мегаполисах с многомиллионным населением, люди ведут себя довольно закрыто и берегут личные границы. Поэтому разговаривать, что называется, за жизнь, здесь редко принято даже между коллегами. Поэтому и непрошеный совет в столице услышать меньше шансов. Многое зависит и от особенностей жителей тех или иных регионов. Например, не случайно в первых строчках рейтинга бестактных городов южные города, а в последних в основном северные вроде Красноярска, Новосибирска и Перми.

В регионах Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Москва высылает 20 чешских дипломатов
Россия примет решение о выходе из проекта МКС после обследования станции
Впервые в истории Беларуси возбуждено дело о захвате власти
Песков рассказал о любви Путина к Сибири
ВОЗ: Рост случаев коронавируса в мире вызывает тревогу
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19