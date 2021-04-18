Москвичи оказались одними из самых тактичных жителей страны

Похоже, распространенное мнение о бестактности и даже наглости москвичей - еще один миф о жителях столицы. По крайней мере опрос, проведенный недавно в 21 городе России, показал, что в Москве живут весьма тактичные люди, которые не влезают в чужие разговоры и не дают непрошеных советов. В составленном на основе опроса рейтинге бестактных городов столица оказалась на предпоследнем 20-м месте.

Где живут еще более тактичные люди? Тоже в столице - приморской - Владивостоке. А вот лидерами рейтинга, то есть городами с самыми бестактными жителями, стали Ростов-на-Дону, Воронеж и Сочи. Но обо всем по порядку.

Опрос провело исследовательское агентство Zoom Market. Его специалисты опросили по 120 человек в 21 городе, в общей сложности получилось 2520 респондентов старше 18 лет. Задавали всего три вопроса: скажите, случается ли, что вы вмешиваетесь в чужие разговоры без приглашения? Вы всегда дослушиваете собеседника до конца, не перебивая? Вы любите давать советы, в том числе малознакомым людям? Для начала посмотрим, какие результаты получились в среднем по стране. "Лишь 23% опрошенных указали, что они могут вмешаться в чужой разговор без приглашения, 67% респондентов всегда стараются дослушать собеседника до конца, не перебивая, а вот дать совет, в том числе малознакомым людям, любят 86% жителей страны", - перечисляет коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

В целом все довольно ожидаемо, если не считать большого числа любителей давать советы. Впрочем, в это несложно поверить - сколько раз за последний месяц вам рассказывали, как лучше жить, даже если вы этого не просили? Мне раза три-четыре точно, и это навскидку. Однако Москва на этом фоне выглядит очень интересно. Москвичей ведь принято характеризовать не очень лестно, правда? Думают только о себе и деньгах, эгоисты, готовы пойти по головам, ну и бестактны, конечно, куда без этого. По крайней мере, в регионах я такое слышал не раз.

Но вот что показал опрос. В чужие разговоры вмешиваются только 11 из 120 москвичей, то есть менее 10%. Для сравнения - в Екатеринбурге, который в середине рейтинга, пройти мимо постороннего разговора не может каждый третий. Дослушивают собеседника до конца и не перебивают 103 москвича из 120, а в том же Екатеринбурге только 48! Наконец, любителей давать советы среди москвичей каждый десятый, а среди екатеринбуржцев чуть больше половины.

В чужие разго­воры вмешива­ются только 11 из 120 москвичей, то есть менее 10 процентов

Выходит, москвичи вопреки предрассудкам отличаются тактичностью? Эксперты говорят, что к данным любых опросов нужно относиться с осторожностью, поскольку ответы все же дают случайные люди. Но и совсем не доверять им оснований нет. Могут ли москвичи реже влезать в чужие разговоры, чем темпераментные жители южных городов? Конечно, в Москве, как и многих других мегаполисах с многомиллионным населением, люди ведут себя довольно закрыто и берегут личные границы. Поэтому разговаривать, что называется, за жизнь, здесь редко принято даже между коллегами. Поэтому и непрошеный совет в столице услышать меньше шансов. Многое зависит и от особенностей жителей тех или иных регионов. Например, не случайно в первых строчках рейтинга бестактных городов южные города, а в последних в основном северные вроде Красноярска, Новосибирска и Перми.