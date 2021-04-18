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18.04.2021 15:35
Рубрика: Общество

На Москву надвигается октябрьская погода с дождями и снегом

Текст: Ирина Рыбникова

Несколько холодных и дождливых дней ожидают москвичей на следующей рабочей неделе.

Фото: Роман Щербенков
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Как сообщает Метеобюро Москвы и области, уже в ночь на вторник температура воздуха опустится до минус одного градуса, а осадки превратятся в мокрый снег.

Дневные температуры при этом будут держаться на отметке плюс 8-10 градусов. Такие значения больше характерны для октября, чем для второй половины апреля. Атмосферное давление резко снизится, что почувствуют на себе метеозависимые люди.

Пик непогоды придётся на 21 апреля, после чего столбик термометра поползёт вверх. К концу недели в Москве ожидается уже плюс 15-20 градусов тепла.

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