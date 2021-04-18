Николич может покинуть "Локомотив" из-за разногласий с руководством

Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич может покинуть клуб из-за разногласий с руководством.

Как сообщает "Чемпионат", наставник "железнодорожников" рассчитывает на продление контрактов с пятью футболистами - Максимом Мухиным, Рифатом Жемалетдиновым, Владиславом Игнатьевым, Антоном Коченковым и Ведраном Чорлукой. Последний уже сообщил о том, что по итогам сезона покинет команду.

По словам источника издания, Николич уже уведомил о своем желании руководство клуба. Наставник готов даже покинуть "Локомотив", если его требования не будут выполнены. Пока никаких комментариев от клуба или самого Николича не было.

"Локомотив" набрал 49 очков и борется со "Спартаком" и ЦСКА за второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков.