"Уфа" разгромила "Спартак" в Москве

Московский "Спартак" в 99-й день рождения клуба на своем поле крупно проиграл "Уфе" в матче 26-го тура РПЛ - 0:3.

"Красно-белые" после неудачи в матче с "Локомотивом" настраивались на "Уфу" по-особому. Дело в том, что москвичи в воскресенье отмечают день рождения клуба и лучшим подарком для всех болельщиков стала бы победа.

Доменико Тедеско в этом матче не мог рассчитывать на дисквалифицированных Георгия Джикию, Айртона и Александра Соболева, что добавило наставнику проблем. Как показал ход встречи, именно этих игроков команде сильно не хватало.

С первых же минут "Спартак" завладел инициативой, однако никакой пользы от этого не добился. А в конце первого тайма и вовсе пропустил - в обороне прозевали Владислава Камилова, который свой момент реализовал.

Едва начался второй тайм, как положение хозяев стало еще более шатким. Филип Мрзляк при попустительстве обороны сделал счет 0:2. "Спартак" сумел немного активизироваться и создал пару опасных моментов, но переиграть Александра Беленова не удалось.

А затем вторую желтую карточку получил Самюэль Жиго, который теперь пропустит встречу с ЦСКА с следующем туре. Тут же гости получили право на пенальти и Камилов оформил дубль, хотя его удар Александр Максименко смог отразить. Но на добивании уфимец был первым.

0:3, впереди у "Спартака" принципиальный матч с ЦСКА. "Красно-белые" сохранили третью строчку, отставая от "Локомотива" на два очка.