Якутский фотограф победил в престижном конкурсе

Серия работ фотографа-документалиста из Якутии Алексея Васильева признана лучшей на международном конкурсе World Press Photo 2021 в номинации "Проблемы современности".

Своему проекту Васильев дал название "Сахавуд" - так зрители и критики окрестили стремительно развивающийся якутский кинематограф. Фотографии Васильева дают возможность увидеть, как создается якутское кино, что происходит на съемочных площадках и около, какими эмоциями живут самодеятельные актеры.

До 2018 года Алексей работал в редакции местной газеты для детей, и фотография для него была не более чем хобби. А когда понял, что камерой владеет лучше, чем пером, уволился, чтобы, по его словам, попробовать жить мечтой. Он внимательно следил за профессиональными конкурсами, в том числе за World Press Photo. Часами просматривал работы победителей прошлых лет. "Признаюсь, я мечтал оказаться среди них, но никак не мог представить, что это когда-нибудь произойдет - слишком высока конкуренция. Но вот это случилось. Поэтому мечтайте, получайте удовольствие от любимого дела и не верьте, когда вам говорят, что вы занимаетесь ерундой", - говорит Алексей.

До 2018 года Алексей работал в газете для детей, и фотография для него была не более чем хобби

Кстати, в этом конкурсе Васильев участвовал уже как фотожурналист с мировым именем. Его работы из серии "Моя дорогая Якутия" охотно публикуют Time, National Geographic, Guardian, China Newsweek. А способность Алексея выхватывать из суеты самые интересные моменты жизни западные издания называют магическим реализмом.