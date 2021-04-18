Задача системного развития Дальнего Востока и выхода всех дальневосточных регионов на уровень выше среднероссийского по ключевым социально-экономическим показателям неоднократно ставилась президентом с 2018 года.

Уровень развития инфраструктуры Дальнего Востока ниже, чем в среднем по России. Фото: РИА Новости

На Дальнем Востоке действует множество мер стимулирования инвестиционной деятельности вне периметра классической инфраструктуры. Одной из самых известных является действующая уже несколько лет программа предоставления "дальневосточного гектара", которая нацелена на привлечение новых розничных инвесторов в различные бизнес-проекты в регионе.

Принципиальным для Дальнего Востока считается развитие транспортной инфраструктуры. По мнению многих чиновников и участников рынка, вопросы транспортной доступности являются первоочередными, так как развитие территорий во многом сдерживается из-за неразвитости транспортной сети. В частности, программа "дальневосточного гектара" сильно буксует из-за недоступности отдельных районов. Счетная палата отмечает среди основных факторов, препятствующих устойчивому росту инвестиций в основной капитал в дальневосточном регионе, неразвитость, прежде всего, социальной, энергетической и транспортной инфраструктуры.

Согласно данным участников рынка, в целом уровень развития инфраструктуры Дальнего Востока ниже, чем в среднем по России. При этом лишь Камчатский, Хабаровский и Приморский края показывают уровень развития транспортной инфраструктуры выше средних по стране значений.

Причины слабых показателей - в основном географические и финансовые: размеры региона, обособленность его частей и их удаленность от основных транспортных систем.

По расчетам InfraOne Research, в 2021 году минимальная дополнительная потребность дальневосточных регионов в финансировании инфраструктуры составит 231,4 миллиарда рублей, что существенно превышает бюджетные возможности Дальнего Востока. При этом, согласно программным и стратегическим документам, а также данным открытых источников, предполагается реализация многочисленных транспортных проектов в сфере региона до 2035 года, в том числе расширение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей до 210 миллионов тонн, строительство специализированного угольного перегрузочного комплекса в бухте Мучке Хабаровского края, развитие транспортного узла "Восточный - Находка", строительство железнодорожной линии Селихин - Ныш, строительство и реконструкция 39 путепроводов в местах пересечения железнодорожных путей, реконструкция 40 аэропортов на Дальнем Востоке.

С учетом указанных выше факторов недофинансированности развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа (ДФО) реализация программ может достигаться за счет более широкого использования механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП), в том числе концессионных соглашений, соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Это позволит обеспечить приток частных инвестиций в округ с минимальным вовлечением государственного финансирования.

Объединение институтов развития

"Ускорению" Дальнего Востока также, скорее всего, будет способствовать консолидация государственных игроков. Анонсированная в конце ноября 2020 года реформа институтов развития сейчас набрала ход. Она, как предполагается, позволит сконцентрировать усилия для достижения национальных целей развития, которые своим указом определил президент России.

Ожидается, что часть институтов войдет в состав ВЭБ.РФ, а отдельные ликвидируют, их функции распределят между ВЭБ.РФ и органами исполнительной власти, в том числе предполагается формирование "единого окна" под эгидой минвостокразвития.

До объединения достаточно часто институты развития дублировали функции друг друга и конкурировали за проекты, реализуемые, например, в сфере IT или BioTech. Это сказывалось на присутствии институтов развития в отдельных сегментах инвестиционных рынков, которые оставались недостаточно полно покрыты необходимой инфраструктурой развития, например, на уровне seed funding (стартовый капитал).

Институты развития Дальнего Востока помимо выполнения функций финансирующих организаций также активно способствуют продвижению определенной культуры инвестирования. Такая деятельность имеет опосредованное влияние на развитие региона, но именно за счет нее становится возможным рассчитывать на социально-экономический рост.

Например, уже сейчас при некоторых институтах развития работают курсы повышения квалификации инвесторов в специфических вопросах предпринимательской деятельности (сельского хозяйства, туризме), которые могут помочь в будущем эффективно расходовать ресурсы инвесторов и государства. Естественно, наибольшей популярностью такие программы пользуются на Дальнем Востоке у инвесторов в "гектар". С реформой институтов развития такая деятельность будет носить более обширный характер с сохранением эффективности.

С учетом этого снижение количества институтов поможет снизить уровень конкуренции между ними и по возможности увеличить охват различных сегментов рынка, сохранить высокий уровень поддержки реализации проектов там, где их присутствие достаточно высоко.

Особое ГЧП для Дальнего Востока

На Дальнем Востоке сформировались необходимые региональные предпосылки для реализации новых проектов. К ним относится обширный план по развитию инфраструктуры, формирование единой институциональной основы, большая потребность в инфраструктуре и особый статус региона.

В совокупности они могут заложить основу развития региона, однако при сохранении уже существующего подхода к управлению и реализации проектов результат усилий может оказаться не самым оптимальным.

Помимо дальнейшего продвижения "дальневосточного гектара", одним из вариантов изменения подхода может стать анонсированное минвостокразвития использование на Дальнем Востоке экспериментальных правовых механизмов, в том числе в рамках ГЧП, и централизация функции управления проектами.

Такой эксперимент может включать в себя, например, консолидацию функции концедента на территории Дальнего Востока по федеральным проектам или создание возможности для участия, в том числе финансового, Российской Федерации в проектах ГЧП на уровне субъектов и муниципальных образований ДФО в качестве третьей стороны.

Создание "единого окна" в лице минвостокразвития позволит повысить уровень управления рисками по ГЧП-проектам, оптимизировать ресурсы, в том числе трудовые, при подготовке и реализации таких проектов, а также упростить административные процедуры и повысить их эффективность. А привлечение Российской Федерации в лице минвостокразвития в качестве дополнительной стороны по региональным и муниципальным проектам позволит снять с региона и муниципалитетов часть относящихся к сфере контроля Российской Федерации рисков, связанных с реализацией конкретного проекта.

"Ускорению" Дальнего Востока, скорее всего, будет способствовать консолидация государственных игроков

Кроме того, сейчас на рассмотрении в правительстве и парламенте находится целый ряд законотворческих инициатив по актуальным вопросам для рынка государственно-частного партнерства. Очевидно, что не все они смогут пройти через сито нормотворческой работы, хотя уже давно востребованы и с нетерпением ожидаются участниками рынка, прежде всего, инвесторами.

К таким вопросам относится заключение многосторонних соглашений ГЧП и концессионных соглашений с участием нескольких публично-правовых образований, возможность заключения государственных контрактов с концессионером как с единственным поставщиком в соответствии с законом о контрактной системе, возможность включения в состав объектов информационных технологий уже существующих программных продуктов и решение давних вопросов выплаты платы концедента по концессионным проектам в рамках частной концессионной инициативы.

Вне зависимости от общей судьбы соответствующих законопроектов подобные новеллы могли бы быть опробованы в "тестовом режиме" на Дальнем Востоке и придать дополнительный импульс развитию региона.