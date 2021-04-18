Мать пятерых детей Гюзель Каримову обвинили в мошенничестве, потому что она зарезала... 18 своих коров. Правоохранители сочли, что племенной скот на мясо фермерша пустила, чтобы вырученные деньги использовать "на личные нужды". Якобы обогатилась за счет бюджета. В то же время областной суд, который Каримову оправдал, в своем решении указал, что предоставлять средства господдержки на животноводство и одновременно запрещать забой скота лишено экономического смысла. Чтобы разобраться в истории "несправедливого обогащения", корреспонденты "РГ" отправились в Новоузенск.

На сегодня вместе с родившимися в этом году телятами в стаде фермеров Каримовых — уже 180 голов. Фото: Владимир Янченко

Каримовы живут на окраине Новоузенска на по-деревенски широкой улице. Дом просторный и, как внутри видно, многократно достраивавшийся и расширявшийся хозяевами вместе с ростом семейства. Особенных богатств в фермерской семье не заметил. Всю невеликую прибыль, какую удается получить от своего хозяйства, Каримовы вкладывают в строительство магазина по соседству с домом. Сейчас фермеры вынуждены отдавать мясо перекупщикам по 200 рублей за килограмм. Если бы получилось наладить розничную торговлю, это позволило бы им выйти на какую-никакую рентабельность. Но стройка магазина идет уже не первый год, и пока, как говорят хозяева, конца-края ей не видно.

Главное богатство в семье Каримовых - дети. Старший сын Алмаз теперь главный помощник родителей на ферме, второй сын в деревне жить не захотел, уехал в Москву и работает там строителем, трое младших - еще школьники. "Отличники", - гордятся родители. Пока шло следствие да судебные разбирательства, Гюзель Шинбулатовна стала бабушкой. Полуторагодовалая дочка старшего сына Амалия уже крепко стоит на ножках и пытается бегать по всему дому. Чтобы поить детей молоком, нескольких коров Каримовы держат дома, в Новоузенске. Основное стадо на ферме в 40 километрах от города в селе Олоновка.

Гюзель и Навьюлла Каримовы рассказали мне историю своего бизнеса. Супруги по характеру - противоположность друг другу. Шумный и словоохотливый Навьюлла, бывшая профессия ветеринарного врача обязывает, и скромная, сдержанная Гюзель. На хозяйке дом, коровы, куры, она ухаживает за больной свекровью, воспитывает младших детей. Мужчины - Навьюлла и старший сын - хозяйничают на ферме. Когда решили организовывать КФХ, Гюзель окончила специальные бухгалтерские курсы.

- Всего недельные, - тихо объясняет, чтобы у меня не создалось впечатления, будто она стремится придать себе излишнюю значимость.

Каримовы давно держат скотину и птицу. Как они объясняют, зарплаты в Новоузенске маленькие, без своего хозяйства не прожить, но о своей ферме приходилось только мечтать.

Пять лет назад в Олоновке наследник местного фермера снизил в два раза цену за кошару, которую раньше продавал за три миллиона рублей. Покупателей долго не находилось, ферма стояла без присмотра, там все постепенно растаскивали. Каримовы поднатужились, взяли в долг, купили кошару и оформили в областном министерстве сельского хозяйства грант для начинающих фермеров на покупку скота. Всего приобрели 55 телок мясной калмыцкой породы, в том числе 38 голов - за счет господдержки.

От государства Каримовы получили по гранту полтора миллиона рублей, а своих денег вложили в хозяйство, как они подсчитали, к настоящему времени уже раза в три больше. Ну, как своих - взятых в кредит. Под 26 процентов, дешевле начинающим фермерам в банках не дают. Фермерская кошара располагается в старом еще колхозном коровнике.

Суд посчитал, что многодетная мать виновата в мошенничестве в особо крупном размере, приговорил к двум годам лишения свободы условно

- Там навоза было вот по столько, - Навьюлла Рахметуллович показывает себе по колено, - у нас техники тогда никакой, у знакомых взяли тачки и втроем вручную все это вычищали и вывозили, до сих пор локти болят.

После нескольких лет упорного труда коровье поголовье выросло в два с лишним раза. Зато самих фермеров едва не сделали преступниками. В вину Каримовым поставили то, что за прошедшие годы они не сохранили 18 коров, купленных на средства гранта.

Из материалов уголовного дела следует, что оно было возбуждено "на основании оперативной информации, полученной в ходе оперативно-разыскных мероприятий". По версии следствия, вина фермеров была в том, что, зарезав племенных коров, они якобы нарушили условия гранта, деньги за проданное мясо направили на "личные нужды". Правда, из тех же материалов уголовного дела выясняется, что речь идет о закупке кормов, строительных материалов для той же фермы и ГСМ.

Сами фермеры объясняют, что случилось с племенным скотом, который стоит примерно в два раза дороже обычного, следующим образом:

- Мне кажется, это любой здравомыслящий человек поймет. Купили телят, два года они росли, потом огуляли, дальше первый отел, некоторые не отелились, думали, может, на второй год потомство дадут, опять не случилось. Конечно, таких коров старались реализовать. А как иначе? - недоумевает Навьюлла. - Главное у нас поголовье росло, это же видно, когда хозяйство не в упадке, а процветает.

- Иногда корова ногу сломает, приходится ее прирезать, ничего не поделаешь, - поддерживает мужа Гюзель.

По словам Каримовой, когда дело возбудили, правоохранители и адвокат по назначению ей внушили: мол, признай вину, тогда в качестве наказания назначат небольшой штраф. Однако районный суд посчитал, что многодетная мать виновата в мошенничестве в особо крупном размере, приговорил к двум годам лишения свободы условно и велел вернуть государству назад полтора миллиона рублей. После этого фермеры поняли, что мошенники, по-видимому, в этой истории все-таки не они.

Когда стало известно, что Каримовы наняли адвоката и будут обжаловать решение суда, мужа подсудимой позвали в районную прокуратуру.

- Предлагали забрать жалобу, я отказался. Сказал, не хочу, чтобы у детей трудности потом были из-за того, что мать осудили. Какие мы мошенники?! - возмущается Навьюлла.

Адвокат Евгений Алексеев, который защищал фермершу в областном суде, говорит, что и с самого начала было ясно, что состава уголовного преступления в действиях Каримовой нет.

В прокуратуре Саратовской области, где мы хотели узнать, почему Каримова не получила извинений, нам посоветовали обратится с письменным запросом

- При получении гранта фермеры взяли на себя обязательство добиться увеличения поголовья и выполнили его, - объясняет адвокат. - В создание животноводческой фермы вложили не только государственные, но и свои деньги. Пущенные на мясо коровы достигли товарного веса, от того, что их отправили на убой, ничьи интересы не пострадали.

Коллегия апелляционного суда согласилась с защитником, что средства гранта фермер использовала по назначению. Областной суд заметил и такую очевидную вещь, которую почему-то проигнорировало следствие: в заключенном с минсельхозом соглашении отсутствует запрет на забой части скота, в том числе животных, купленных на средства гранта.

- Когда областной суд вынес оправдательный приговор, поняли, что справедливость все-таки есть на свете, а то уже не верили. Если бы мы не стали бороться, все бы потеряли, - говорит Навьюлла.

Семейный бизнес повез показывать нам старший сын Каримовых Алмаз. С именем родители угадали. Чтобы заниматься животноводством в саратовских степях, надо быть упорным человеком с твердым характером.

Уголовное дело — такой была "награда" за труд для Гюзели Каримовой. Фото: Владимир Янченко

- В прошлом году у меня был рекорд на сенокосе, за двадцать дней заготовил 540 рулонов (в каждом рулоне по 250 кило сена) и поехал на защиту диплома в Саратов, - развлекал нас по дороге историями из своей жизни Каримов-младший.

Пока Алмаз защищал диплом агронома в университете, на Новоузенск обрушилось стихийное бедствие. Во время урагана из-за обрыва проводов начался степной пожар. Пламя шло стеной выше человеческого роста. Один из соседских пастухов, пытавшийся вывести скот с пастбища, задохнулся в дыму и погиб. А все корма, заготовленные трудолюбивым Алмазом, сгорели.

Уборка уже заканчивалась, один из соседей-фермеров, у которого в поле оставалась еще неубранная солома, разрешил забрать ее на корм скоту. Солома, конечно, плохой заменитель сена, но все же лучше, чем ничего.

С асфальтированной проселочной дороги фермерский "Фольксваген Поло" храбро сворачивает на грунтовку, но уже через сотню метров становится понятно, что дальше не проехать. Стараясь выбирать места посуше и землю потверже, пешком пробираемся к коровнику.

Рядом с небольшим домом фермерский "парк" техники - два трактора и главное орудие труда животновода - косилка. За воротами на скотном дворе настоящий рыже-черно-бело-коричневый калейдоскоп. Вместе с родившимися в этом году телятами в стаде Каримовых уже 180 голов.

Сам Алмаз живет на ферме постоянно, в Новоузенск ездит только за продуктами. Ему помогают трое подсобных рабочих из соседнего села. Отел идет с января и по апрель.

- Каждый час коров обходим, ночью раз в два часа, если корова легла, фонариком светишь, может телиться начала. Бывает, и помогать приходится, - делится хозяин.

Навьюлла Каримов: "Когда суд вынес оправдательный приговор, поняли, что справедливость все-таки есть на свете"

В пересохшем сене питательных веществ мало, у коров не хватает молока. Поэтому телят докармливают из сосок разведенным сухим молоком.

- Вот такой фермерский труд, с утра и до вечера, а иногда и целыми сутками, а зарплата раз в год, - размышляет Алмаз.

За Гюзель Каримовой, поскольку ее привлекли к уголовной ответственности необоснованно, признано право на реабилитацию. Однако, как сообщил адвокат Евгений Алексеев, официальных извинений его подзащитной сотрудники районной прокуратуры, хотя обязаны это были сделать, так и не принесли. Между тем, по мнению защитника, подобные дела против фермеров стали возбуждать все чаще. Сейчас Алексеев защищает фермера из соседнего Александровогайского района, которого также обвинили в мошенничестве, хотя и в этом хозяйстве, на самом деле, стадо увеличилось.

В прокуратуре Саратовской области, где мы хотели узнать, почему Каримова не получила извинений, нам посоветовали обратится с письменным запросом. В пресс-службе областной полиции ситуацию с уголовным делом в отношении фермерши обещали прокомментировать, но потом, как видно, передумали. Руководство регионального министерства сельского хозяйства также предпочитает общаться со СМИ исключительно путем переписки.

Алмаз собирается распахать 150 гектаров под посевы житняка — многолетних трав на корм скоту. Фото: Владимир Янченко

...Сельским хозяйством в Новоузенском и соседних районах Саратовской области во многом можно заниматься благодаря Большому и Малому Узеням. Эти реки текут с севера на юг и никуда не впадают, просто уходят под землю в казахстанских солончаках. Последние годы воды в Узенях не хватает ни жителям приграничных российских районов, ни соседям из Казахстана. А нет воды - значит, не будет и травы, нечем кормить скотину. Через Саратовский оросительный канал воду в степные реки закачивают из Волги, но ее все равно меньше, чем нужно.

Судьба фермеров Каримовых, других таких же, как они, сельских тружеников чем-то напомнила мне эти реки, которые текут в никуда. Ведь сколько нужно вложить труда в землю, чтобы получить от нее отдачу, но все усилия могут быть сведены на нет по чьему-то произволу. Господдержка дает сельскому хозяйству на этих территориях шанс на выживание, но и этого шанса фермеров лишают.

Один в поле не воин и не пахарь, ибо слаб и мал. А вот большой семьей - уже армия и хозяйство. Когда же к этому в помощь со своими ресурсами поспевает государство, кровно заинтересованное в развитии отечественного сельского хозяйства, тут, казалось бы, и урожая ждать и привесов скота. Только в обыденности нашей нередко случается, что усилия крестьян, потом и нелегким трудом добывающих свой хлеб на земле, разбиваются о бурелом чиновничьего недоумия, которое ничего общего не имеет ни с правовым порядком, ни со здравым смыслом. Тогда-то под нож идет не только скот, но и человеческие судьбы. Уголовное дело за труд - вот такая вышла "награда" для нашей героини. И даже выстраданный оправдательный приговор фермеру (извиниться перед женщиной уж точно не удосужились) оставляет горький осадок... рожки да ножки - для наглядности всем подумывающим о крестьянском труде. Так что, может, лучше в чиновники - монитор и скрепки при гарантированном жалованье?

Мнение

Михаил Петриченко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Саратовской области:

- Аналогичные случаи, когда коровники выстроены, животные закуплены, умысел на хищение госсредств отсутствует и тем не менее в отношении фермеров возбуждаются уголовные дела, происходят ежегодно. При этом зачастую ради скорейшего прекращения уголовного преследования фермеры соглашаются на признание своей вины. В тоже время, если сельские предприниматели реально осуществляют хозяйственную деятельность, бюджетные средства расходуются по назначению, даже если претензии к ним возникли, законодательство позволяет разрешать такие споры в рамках арбитражного судопроизводства, необходимости в привлечении к уголовной ответственности нет.

Комментарий

Ольга Турунина, член Ассоциации юристов России:

- Оправдательный приговор, вынесенный областным судом, отвечает требованиям законности, обоснованности и справедливости, так как обвинение, очевидно, было построено на домыслах и неправильной интерпретации экономической деятельности сельхозпроизводителя. Приняв во внимание убыль скота и получение средств, правоохранители не учли, что средства были израсходованы в соответствии с условиями гранта, а конечный результат намного превысил те вынужденные потери, которые произошли у фермеров. Полагаем, что уголовные преследования по надуманным мотивам в отношении членов крестьянско-фермерских хозяйств недопустимы и не только нарушают закон, но и препятствуют развитию экономики в сельской местности, что в условиях текущей политики государства и национальных программ является приоритетным направлением.

Подготовил Владислав Куликов