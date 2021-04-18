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18.04.2021 13:02
Рубрика: Общество

У Вечного огня на Пискаревском кладбище началась Вахта памяти

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге возобновили традицию нести Вахту памяти у Вечного огня на Пискаревском мемориальном кладбище. Право стоять в почетном карауле получат победители смотра-конкурса среди молодежи Петербурга "Эстафета Памяти - Почетный караул".

Вечный огонь вновь засиял в Белграде

- Первый Пост №1 был выставлен в 1957 году на Марсовом поле, где от пламени мартеновской печи Кировского завода был зажжен первый в России Вечный огонь, - рассказали организаторы акции. - Теперь эта традиция возобновляется.

Право занять пост №1 будет предоставляться на основании соревнования, включающего не только демонстрацию навыков строевой подготовки, но и знания по истории Великой Отечественной войны. Почетный караул у Вечного огня на Пискаревском мемориальном кладбище будет выставляться в дни проведения городских торжественно-траурных церемоний в течение года, в том числе в День Победы 9 мая.

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