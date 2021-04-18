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18.04.2021 17:35
Рубрика: Происшествия

На Кубани в ДТП с полицейским пострадал годовалый ребенок

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Абинском районе Кубани произошло ДТП с участием полицейского, в результате которого травмы получили три человека, в том числе годовалый ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. ЧП случилось на трассе Краснодар - поселок Верхнебаканский.

Фото: Прокуратура Ростовской области
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"По предварительным данным, 28-летний участковый уполномоченный отдела МВД России по Абинскому району, управляя автомобилем ВАЗ выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем BMW", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В результате столкновения различные травмы получил сам участковый, управлявший автомобилем ВАЗ, а также двое пассажиров BMW - 26-летняя девушка и годовалый ребенок. Все они были госпитализированы.

Сейчас МВД проводит служебную проверку в отношении участкового, который является предполагаемым виновником ДТП. "По результатам проверки в отношении сотрудника полиции будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - уточнили в правоохранительном ведомстве. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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