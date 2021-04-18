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18.04.2021 08:12
Рубрика: Общество

Названы пять продуктов для здоровья и стройности при диабете

Текст: Михаил Русин
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Продукты в рационе людей, страдающих от диабета, не должны вызывать резкого повышения уровня сахара в крови. Также таким людям следует употреблять пищу, которая не провоцирует осложнений диабета.

Диетолог Елена Кален в Instagram рекомендует пять продуктов "для здоровья и стройности", которые стоит включить в рацион людям с диабетом 1 и 2 типа.

Фото: iStock
Названы продукты, разрушающие организм

Это, в частности, жирная рыба. Речь идет, например, о лососе, сельди и скумбрии, в которых содержатся Омега-3 жирные кислоты, полезные для здоровья сердечно-сосудистой системы и уменьшающие уровни маркеров воспаления. Диетолог отмечает, что рыба также является источником высококачественного белка, который способствует ощущению сытости и стабилизирует уровень сахара в крови.

Также рекомендуется употреблять авакадо, в котором мало углеводов, но много клетчатки и полезных жиров. "В авокадо содержится уникальная молекула, авокатин B, именно она ингибирует неполное окисление в скелетных мышцах и поджелудочной железе, что снижает инсулинорезистентность", - добавляет Елена Кален.

Употребление еще одного полезного продукта - брокколи может снизить уровень глюкозы на 10 процентов. Благодаря содержанию сульфорафана, брокколи регулирует уровень сахара в крови.

Кроме того диетолог упоминает клубнику. Содержащиеся в ней полифенолы обладают антиоксидантными свойствами и повышают чувствительность к инсулину у взрослых с избыточным весом и ожирением. "Это важно, потому что низкая чувствительность к инсулину может привести к слишком высокому уровню сахара в крови", - отмечает специалист.

Еще одним продуктом, названным диетологом, оказались яйца. Как отмечает Елена Кален, они снижают уровень маркеров воспаления и улучшают чувствительность к инсулину. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

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