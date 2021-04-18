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18.04.2021 18:28
Рубрика: Экономика

Первый в России круизный поезд пройдет через Ростов и Элисту

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Первый в России круизный поезд "Весенний вояж" из Москвы пройдет через Ростов-на-Дону и Элисту. Путешествие пройдет в формате "поезд-отель", когда ночь туристы проводят в поезде, а днем отправляются на экскурсии в городах вдоль следования маршрута. Время в пути - три дня и четыре ночи.

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Нужно отметить, что железнодорожный состав сформирован из плацкартных и купейных вагонов, вагона-ресторана и вагона-бара, интерьеры которых оформлены в стилистике 70-80-х годов прошлого века. Стоимость путешествия от 26 до 34 тысяч рублей, но туристы могут получить кэш-бек.

Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, поезд из Москвы отправляется 22 апреля, а 23 числа прибывает в Новочеркасск - после осмотра Войскового собора туристы отправятся в станицу Старочеркасскую, а затем посетят Ростов-на-Дону.

Из донской столицы поезд отправится на ставропольскую железнодорожную станцию Дивное, а оттуда туристы автобусом поедут в заповедник "Черные земли", чтобы увидеть цветение диких тюльпанов и песчаные барханы. Посетят туристы озера Маныч-Гудило, чтобы увидеть розовых пеликанов, белых цапель, пискульку, колпицу и других занесенных в Красную книгу птиц.

После чего поезд прибывает в Элисту, где путешественникам предлагается побывать в центральном хуруле "Золотая обитель Будды Шакьямуни" и на фестивале тюльпанов. Затем первый в стране туристический поезд возвращается в Москву.

На первомайские праздники круизные поезда пойдут уже по новым маршрутам на Северный Кавказ и в Карелию.

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