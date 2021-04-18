К расследованию ДТП в Новочеркасске, где погибли пять подростков, подключатся сотрудники управления Следственного комитета России по Ростовской области.

"В связи с тем, что все участники ДТП являются несовершеннолетними, председатель СКР поручил руководству СУ СК России по Ростовской области инициировать перед прокуратурой вопрос о передаче материалов по факту ДТП в производство следственных органов СК России и доложить обо всех обстоятельствах произошедшей аварии", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, что трагедия произошла ночью 18 апреля. По предварительной информации, молодые люди собрались вместе, чтобы отпраздновать день рождение одного из членов компании, а затем, судя по всему, решили продолжить праздник катаясь в автомобиле Hyundai Solaris. В салон иномарки, рассчитанной на пять человек, смогло поместиться шесть подростков.

Увы, но гонки по ночному Новочеркасску закончились автокатастрофой. Примерно в 4:36 14-летний подросток не справился с управлением и автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево на улице Машиностроителей. Повезло только одному юноше, который находился в салоне машины на заднем сидении - его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.