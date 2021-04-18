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18.04.2021 08:31
Рубрика: Происшествия

В Новочеркасске в ночной аварии погибли пять человек

Текст: Лариса Ионова

В Новочеркасске в 4.30 утра произошло трагическое ДТП, об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

В ДТП с маршруткой в Подмосковье пострадали пять человек

Автомобиль Hundai Accent врезался в дерево в районе дома №4 в Машиностроительном переулке. За рулем, по предварительной информации, был молодой человек 2007 года рождения. В машине было шесть человек. Лишь один из них выжил. Он находится в реанимационном отделении больницы. Остальные погибли.

- Их личности устанавливаются, - прокомментировали в ГУ МВД. - Проводится проверка обстоятельств произошедшего.

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