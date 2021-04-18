Мишутин выделил 9,6 млрд руб на строительство объектов для Универсиады-2023

Правительство России направит более 9,6 миллиарда рублей на строительство спортивных объектов в Екатеринбурге для XXXII Всемирной летней универсиады. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Деньги уже предусмотрены в федеральном бюджете на 2021-2023 годы. Из них более 8,5 млрд рублей пойдет на строительство Дворца водных видов спорта, остальные - на строительство Центра художественной и эстетической гимнастики", - сообщается на сайте кабмина.

Всего для Универсиады потребуется построить, реконструировать или отремонтировать свыше 40 спортивных объектов.

"Важно создать все необходимые условия для участников Универсиады и ее гостей", - подчеркнул Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 15 апреля, на котором рассматривался этот вопрос.