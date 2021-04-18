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18.04.2021 12:00
Рубрика: Власть

Мишутин выделил 9,6 млрд руб на строительство объектов для Универсиады-2023

Текст: Айсель Герейханова
Правительство России направит более 9,6 миллиарда рублей на строительство спортивных объектов в Екатеринбурге для XXXII Всемирной летней универсиады. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Деньги уже предусмотрены в федеральном бюджете на 2021-2023 годы. Из них более 8,5 млрд рублей пойдет на строительство Дворца водных видов спорта, остальные - на строительство Центра художественной и эстетической гимнастики", - сообщается на сайте кабмина.

Всего для Универсиады потребуется построить, реконструировать или отремонтировать свыше 40 спортивных объектов.

"Важно создать все необходимые условия для участников Универсиады и ее гостей", -  подчеркнул  Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 15 апреля, на котором рассматривался этот вопрос.

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