Родители выступили против второго иностранного языка в школах

По данным опроса на сайте "РГ", более 66 процентов родителей недовольны качеством преподавания второго иностранного языка в школах. Более 62 процентов - считают, что второй иностранный язык и большинству школьников и вовсе не нужен.

Однако сейчас, по действующим школьным стандартам (ФГОС ОО), в 5-9 классах второй "ин-яз" - это обязательная часть программы.

Школа сама определяет объем часов, их распределение по годам обучения. Обычно это два урока в неделю. Однако большинство выпускников школ так и остается на уровне "читаю и перевожу со словарем".

"Второй иностранный язык, по большому счету, можно назвать профанацией: не хватает учителей, часов, мотивации. Часто на этот курс в школах ставят студентов-практикантов, которые и сами толком не владеют языком, - рассказала "РГ" директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко. - Когда у школы нет никаких возможностей дать этот предмет на качественном уровне, откуда у детей возьмется желание учиться? Все это только добавляет стресса и неэффективной нагрузки детям, школе, родителям".

А вот, что говорят мамы:

Ольга, Волгоград:

"Профанация. У нас второй немецкий. Детей никто не спросил, какой язык они хотят изучать, родителей даже в известность на родительском собрании не поставили. В итоге ребенок этот предмет терпеть не может, так как работает стажер без педагогического опыта. Ребенок бунтует и отказывается ходить на эти уроки. А отказаться школа не позволяет".

Анастасия, Екатеринбург:

"Хочу дочке второй испанский язык, потому что есть родственники в Испании. В нашей школе уже есть два сильных языка, но именно испанского нет. А просто так забивать ей голову третьим языком не хочу. Добиться того, чтобы она учила испанский как второй язык в другом месте, и приносила в школу информацию об аттестации, тоже пока не получается. Хотя мне кажется, что для части родителей это была бы хорошая альтернатива".

Марина, Тюмень:

"Слушайте, один час в неделю! 36 часов в год. Это если не болеть, нет карантина и т.д. Найдите хоть одного учителя, который скажет, что в этом есть смысл. Если есть возможности и ресурсы, добавьте лучше еще час к основному языку. Знать один язык лучше, чем не знать два".

Надо сказать, что и с первым английским языком в школах - тоже не все гладко. В прошлом году была отменена обязательная сдача ЕГЭ по иностранному языку, которую намечали изначально на 2022 год.

"Я поддержала отмену обязательного ЕГЭ по иностранному: его нельзя вводить, пока не будут созданы нормальные условия для его стабильного изучения в каждой школе, - говорит Марианна Шевченко. - Я всеми руками за то, чтобы дети знали язык в обязательном порядке. Это жизненная необходимость в современном мире, важное конкурентное преимущество. Но нужны учителя, нужен определенный уровень преподавания. Сейчас эти условия есть не везде".

О том, что происходит в российской школе со вторым иностранным языком - читайте в ближайшем номере "Российской газеты".